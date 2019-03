MACRON: Macronův katalog přání

Francouzský prezident Emmanuel Macron publikoval v denících po celé EU článek, o jehož přípravě se několik dní vědělo a leckdo na něj byl zvědavý.

Macron pronesl na téma Evropa už dva důležité projevy: na podzim 2017 na Sorbonně a vloni v květnu v Cáchách. Tohle je tedy třetí příspěvek, jímž francouzský prezident vykopává kampaň do voleb do Evropského parlamentu.

Proevropsky smýšlející občané západní Evropy od Macrona víceméně čekají nějaký silný názor. Od Němců totiž nic takového čekat nelze. Merkelová míří do politického důchodu – a vizionářkou EU stejně nikdy být nechtěla, spokojila se s rolí jakési evropské hospodyně po německém či švábském vzoru, případně jakési evropské pokladní bez širšího obzoru, tedy ve vztahu k eurozóně.

Navíc jsou Němci se stavem EU či eurozóny víceméně spokojeni, není to pro ně hlavní téma.

Macron je naproti tomu stále ještě mladý, neopotřebovaný a lídr velké země – a takový má mít přece vizi.

Macronovy projevy mají vždy na počátku typicky francouzský patos a jistou dramatičnost, věcně ale nedokáže představit a odůvodnit nějakou ucelenou konstrukci. Stejně jako na Sorbonně i tentokrát nabízí katalog nápadů a přání.

V projevu na Sorbonně kladl důraz na eurozónu. Ze seznamu nápadů mu ale Němci prakticky nic důležitého nepodpořili, takže tentokrát se v katalogu přání a nápadů na eurozónu vůbec nedostalo.

Typické je, že se Macron (ale možná to platí pro politiky jako profesi obecně) vůbec nevrací k tomu, co minule načal, a bez vysvětlení toho, proč už na staré nápady máme zatím zapomenout, vymýšlí nové.

Nyní k věci, přesněji ke konkrétním věcem z projevu, které zde oglosujeme.

Macron chce novou evropskou agenturu na ochranu demokracie při volbách a proti kybernetickým útokům. – Proč ne. Pokud se na to EU rozhodne dávat více peněz a ubrat jinde, pak OK. Proč na to ale má být nová agentura, když EU má už agentur (jako je třeba vesmírná) dvacet, a to nemluvíme o Komisi? Může se to přihodit nějakému komisaři. A vůbec nejlíp, kdyby to dělalo NATO.

Macron chce proměnu Schengenu, společnou ochranu hranic EU a společný azylový systém. – Lepší by bylo začít postupně, nejprve se třeba shodnout na ochraně hranic. A jednotnou azylovou politiku polovina EU nechce, takže to stejně neprojde.

Macron navrhuje spojování evropských investorů ve strategických odvětvích. – To ale nechce Evropská komise (viz nedávno zamítnutá fúze Alstom–Siemens), která hlídá konkurenční prostředí. Lepší by bylo shodnout se na prověřování státních investorů ze zemí, jako je Rusko nebo Čína.

Macron chce minimální mzdu pro celou EU a stejnou mzdu za stejnou práci. – To je opravdu nehorázný nesmysl, tady je to opravdu „mimo mísu“.

Co se týče klimatické změny, chce Macron nové evropské cíle pro rok 2050. – Řada zemí jako Německo ale horko těžko zvládne plnit stanovené cíle do roku 2035.

Macron chce založit evropský inovační výbor a srovnat evropské výdaje na inovace s těmi americkými. – Myslí to snad tak, že státům, které dávají na inovace schválně málo, EU přidá, aby si to dorovnaly? A z čeho? V rozpočtovém výhledu na příštích sedm let to zatím není.

Macron chce konferenci o Evropě. – Ano, konference jsou dobrý nápad. Pokud má však vyústit v další ústavní smlouvu nebo otevírání základních evropských smluv, o čemž se bude hlasovat v referendech, buďme si jisti, že už teď bude leckdo ostře proti. Namátkou Irsko, Nizozemsko, Dánsko. Žádat referenda, to je dnes po zkušenosti s brexitem, Katalánskem apod. skoro – jak se módně říká – toxický nápad.

Přečteno v úterý v Českém rozhlase Plus.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.