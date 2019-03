MAHCÁČEK: Kdyby měl Stalin smartphone

David Brooks se v The New York Times zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby totalitní vládci typu Stalina měli k dispozici dnešní technologie. Stalin snil o společnosti, která by dokázala predikovat a kontrolovat chování jednotlivců. Ale narodil se o sto let dříve. Kdyby žil dnes, jeho diktátorský život by byl mnohem snazší.

Měl by mnohem lepší kontrolní vybavení. Většina interakcí dnes prochází přes počítač, který zachovává elektronický záznam všeho.

Internet věcí znamená, že naše lednice, hodinky, brýle, telefony a bezpečnostní kamery vždy ukládají elektronický záznam toho, co se dělo. Firma Levi Strauss vyvinula interaktivní sako, jehož senzory zaznamenávají každé gesto. Vyšetřovatelé si budou předvolávat auta bez řidiče a stahovat si záznamy o tom, kde všude auto bylo.

A to nemluvíme o rozpoznávání obličejů, tedy jedné z technologií, prostřednictvím nichž čínská vláda stopuje a hlídá vlastní občany. V Pekingu rozpoznávání obličejů brání nájemníkům v tom, aby své byty dál pronajímali.

Další čínská firma instalovala systém, který kontroluje zaměstnance, kteří jdou na záchod či do odpočinkové zóny.

V knize Doba dohledového kapitalismu píše Shoshana Zuboffová o tom, že když používáte Google, nejste zákazník Googlu, ale surovina. Google nahrává vše, co děláte, vytváří modely, které predikují vaše chování, a prodává tyto modely inzerentům – a ti jsou skutečnými zákazníky Googlu.

Díky byznysovým modelům se nejlepší mozky světa za pomoci desítek miliard dolarů zabývají předpověďmi personální spotřeby. Každému modernímu Stalinovi se tato technologie bude hodit.

Čínská vláda už dnes boduje a kategorizuje občany. Platíte dluhy? Kolik času trávíte hraním počítačových her? Přecházíte na červenou?

Pokud je vaše skóre špatné, ocitnete se na černé listině. Nepustí vás do muzea, do letadla, do hotelu, do obchodního centra nebo k maturitě. Vaše dítě nevezmou na univerzitu.

Udržování disciplíny za Stalina bylo drastické a nákladné. Monstrprocesy, gulagy, čistky. Dnešní tyranie může být subtilní a všudypřítomná. Trestání malých deviací může zabránit uskutečnění těch velkých.

Lidé se vzdávají soukromí a umožňují přístup do svých mozků. Život online expanduje, sousedský život a sociální důvěra klesá. Materiál, který drží společnost pohromadě, se rozkládá, sociální izolace narůstá, množí se zvrhlosti a švindlování, takže narůstá poptávka po tom, aby to všechno řídil a reguloval stát.

Orwell a Huxley věděli, že dobrému totalitáři nestačí kontrolovat chování, tušili, že musí kontrolovat mysl. Dnes už státy dokážou tvarovat rybníček intimních informací, ve kterém plaveme…

Mysleli jsme si, že nové nástroje budou demokratizovat moc, ale ve skutečnosti ji centralizují.

Přichází jaro pro diktátory.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.