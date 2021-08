Miliardář Buffet vsadil na čínského výrobce autobaterií. Je tato investice bezpečná?

Názor

Budete-li poslouchat politiky, získáte dojem, že mezi Západem (především USA) a Čínou už naplno běží studená válka, která dříve nebo později přejde do horké fáze. Na frontě byznysu a investic to však takhle nevypadá. Třeba Američan Warren Buffett je dosud velkým investičním guru, který pokud něco nakoupí, tak to drží docela dlouho.