Kauza H-System přehledně: správce Monsport není všemocný

PRAHA Zorientovat se ve spleti sporů, kterou po sobě zanechal H-System, je bezmála práce na plný úvazek. Svědčí o tom i reakce některých politiků a veřejnosti. Například se domnívají, že Nejvyšší soud minulý týden rozhodoval, zda domy po H-Systemu v Horoměřicích patří, či nepatří jejich obyvatelům. Nebo předpokládají, že konkurzní správce je všemocný. Ani jedno není pravda. LN proto shrnují základní fakta.

1. Kdo jsou klienti H-Systemu, kterým hrozí vystěhování?

Jde o téměř šedesát rodin, které se po pádu developerské firmy rozhodly dostavět osm bytových domů v Horoměřicích u Prahy na vlastní náklady. Výstavbu řídilo bytové družstvo Svatopluk, které bylo založeno již v listopadu 1997, tedy ještě před vyhlášením konkurzu na H-System. Stavělo se však na cizích nemovitostech, pozemky i hrubé stavby domů totiž stále patřily zkrachovalé firmě. Kromě těchto rodin družstvo zastupuje zhruba polovinu z celé tisícovky poškozených klientů H-Systemu v konkurzním řízení.

2. Kdo je vlastníkem domů v Horoměřicích?

Předmětných osm domů je součástí konkurzní podstaty po H-Systemu. Definitivně o tom rozhodl Vrchní soud v Praze už v říjnu 2008. Od té chvíle je jasné, že domy se musí prodat a výtěžek rozdělit mezi všechny věřitele zkrachovalé firmy.

Nejvyšší soud tedy minulý týden v poslední instanci nerozhodoval o vlastnictví, ale „jen“ o nuceném vyklizení domů – soud stanovil lhůtu do 23. srpna. Předseda senátu Zdeněk Krčmář zdůraznil, že konkurzní správce Josef Monsport mohl bytové domy prodat i bez jejich vyklizení, i s jejich obyvateli. To by ovšem snížilo jejich cenu a poškodilo by to věřitele.

3. Jaké pravomoci a možnosti mají konkurzní správce, věřitelský výbor a konkurzní soud?

Konkurzní řízení má tři klíčové aktéry – konkurzního správce, věřitelský výbor, který reprezentuje věřitele, a konkurzní soud. Důležitá rozhodnutí nelze činit bez souhlasu věřitelského výboru a soudu. To byl případ dostavby bytů, ke které dal v červnu 1999 souhlas původní správce Karel Kudláček. Věřitelský výbor navrhl prodej pozemků a rozestavěných domů družstvu Svatopluk za 10,5 milionu korun. Jenže klíčové razítko nedal konkurzní soud, který naopak v listopadu 1999 zakázal jakkoli disponovat majetkem v konkurzní podstatě a v lednu 2000 správce Kudláčka odvolal. Nahradil jej Josefem Monsportem. Ten již v květnu písemně vyzval družstvo k ukončení výstavby v Horoměřicích a v červnu podal žalobu o vyklizení k soudu. Bylo o ní rozhodnuto až minulé úterý, tedy po osmnácti letech soudních tahanic.

4. Proč není ve věřitelském výboru družstvo Svatopluk, druhý největší věřitel H-Systemu?

Podle zjištění LN z minulého týdne věřitelský výbor aktuálně vede firma Gomanold, která koupila původní zhruba miliardovou pohledávku po Komerční bance. Dále jsou ve výboru zástupci správy sociálního zabezpečení, finanční správy, firma Artissica (třetí největší věřitel) a zástupkyně poškozených klientů Jitka Drunecká. Byť je družstvo Svatopluk druhým největším věřitelem H-Systemu, ve věřitelském výboru není zastoupeno už od roku 2000. Konkurzní soud opakovaně řekl, že Svatopluk prosazuje své individuální zájmy na úkor ostatních věřitelů. Dva představitelé družstva Ivan Král a Pavel Středa byli dokonce pravomocně odsouzeni za trestný čin poškozování věřitele.

5. Kolik by měli klienti H-Systemu doplatit, aby domy v Horoměřicích získali?

Konkurzní správce Monsport tvrdí, že před několika lety dostali lidé z Horoměřic možnost odkoupit domy i s pozemky za 140 milionů korun (v přepočtu na jednu rodinu 2,5 milionu). Znalecký posudek tehdy ocenil nemovitosti na 230 milionů, z čehož se odečetlo 90 milionů, které do nich obyvatelé investovali. Družstvo však nabídlo jen 20 milionů, což věřitelský výbor jednomyslně odmítl. Nyní nabízejí už jen 10,5 milionu korun. Na včerejší schůzce bylo dohodnuto, že dojde k novému ocenění, znalce vybere družstvo a konkurzní správce během srpna.

6. Proč konkurz dosud není dokončen?

Zejména proto, že nebyl zpeněžen všechen majetek v konkurzní podstatě. Mimo jiné jde také o oněch os m domů v Horoměřicích. Konkurz skončí, jakmile bude zpeněžen veškerý majetek zbylý po H-Systemu a bude rovnoměrně rozdělen mezi věřitele podle výše jejich pohledávek.

7. Jakou naději na vrácení peněz mají klienti H-Systemu?

Základním principem konkurzního (a dnes i insolvenčního) řízení je poměrné uspokojení věřitelů. To znamená, že každý dostane tak velký díl výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty, který odpovídá podílu jeho pohledávky. Doposud byli věřitelé H-Systemu uspokojeni zhruba z deseti procent. A to přesto, že v konkurzní podstatě byly velmi lukrativní pozemky v okolí Prahy. Družstvo Svatopluk proto dlouhodobě kritizuje správce Josefa Monsporta, že nemovitosti rozprodal netransparentně a pod cenou. Vše ale proběhlo se souhlasem věřitelského výboru i konkurzního soudu.