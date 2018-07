Moře vyplavuje na pláže Dominikánské republiky hory odpadků, uklízí je 500 lidí

Santo Domingo Úřady v Dominikánské republice řeší „plastovou kalamitu“ na svých březích. Moře na pláže Montesinos v Santo Domingu v posledních dnech vyplavilo desítky tun většinou plastového odpadu. Uklízí je stovky lidí z řad dobrovolníků, vojáků i státních pracovníků.

Pláže jsou hlavní chloubou a lákadlem na turisty, které Dominikánská republika má: jejich fotografie nechybí v katalogu žádné cestovní kanceláře. Tohle bohatství karibské země je ale podle ekologických organizací v ohrožení. Oceánské vlny z plastů, které zachvátily pobřeží tento týden, totiž údajně obyvatelé nevidí poprvé.

„Vidět tohle napřímo je naprosto šokující, ale ještě horší je to, že to není v Santo Domingu vůbec novinkou,“ upozorňuje Carmen Danae Chamorro z organizace pro ochranu životního prostředí Parley for the Oceans. „To samé se stane pokaždé, když silně prší,“ dodal.

Dobrovolníkům a pracovníkům na pobřeží hlavního města Dominikánské republice se podařilo za jeden týden sesbírat šedesát tun plastových odpadků, píšou The New York Times. V posledních týdnech jsou to ale podle informací ekologů nejméně stovky tun, které moře vyplavilo a které byly z pláží odstraněny.

Navíc nelze očekávat, že by se situace v brzké době zlepšila. Na záběrech, které organizace Parley for the Oceans zveřejnila, je znát, že odpadky přinášejí vlny na pobřeží v obrovském množství.