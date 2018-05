Most z roku 1923 snesl při testu extrémní zátěž. I přes špatný stav unesl 142 tun

HOLÝŠOV Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo na hlavním tahu Plzeň - Domažlice - Německo nosnost mostu učeného k demolici. Ačkoli je ve špatném stavu, vydržel extrémní zátěž. ŘSD tím chtělo otestovat výdrž podobných mostů a přesnost odhadu jejich stavu. Zničení mostu během testu nebylo vyloučeno, ale železobetonový most z roku 1923, dimenzovaný na běžný provoz 21 tun a jednorázově 50 tun, ustál zátěž 142 tun kameniva.

Průhyb mostu byl minimální, kolem jednoho milimetru, řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Jednalo se o první podobnou zkoušku, ŘSD má vytipované další mosty.



V pondělí most o délce 15 metrů začnou silničáři bourat, nový most bude na silnici I. třídy mezi Holýšovem a Staňkovem ještě letos. „Už ve středu tady bude pouze díra, protože šířkově nevyhovuje,“ uvedl mluvčí. Navíc je most v pátém stupni hodnocení technického stavu, kdy sedmý stupeň znamená již havarijní stav. „Pořád ale ukazuje, že i když je ve špatném stavu, tak je naprosto bezpečný,“ uvedl. Nový most, který stavbaři dokončí ještě letos, bude mít zhruba stoletou životnost.

Jedním z důvodů zkoušek bylo také, ověřit si, jak je ŘSD úspěšné v odhadu technické kondice mostů, jichž má po celém Česku na silnicích I. třídy a dálnicích 5000 s celkovou délkou kolem 250 kilometrů. „Každý most má předepsaný přesný program prohlídek, kontrol, revizí, údržeb a diagnostik a most mezi Holýšovem a Staňkovem měl v minulých desetiletích vše správně splněné. Chtěli jsme vědět, zda když si ho hledíme, jak máme, jestli je opravdu v tom stavu, v jakém se domníváme, že je. Což se víc než potvrdilo,“ uvedl Rýdl.

Příští most už dovedeme k destrukci, zní z ŘSD

Podle něj se skutečný stav mostů zjistí až při demolici, nebo při zásadní rekonstrukci. ŘSD získalo významné zkušenosti na bouraných mostech během modernizace D1, ale zkoušku, kterou si tam nemohlo dovolit, v pátek provedlo u Holýšova. „Je pro nás velmi důležitá. Intenzivně spolupracujeme se stavební fakultou ČVUT,“ uvedl Rýdl.



Nákladní auta navezly na celý most čtyři plné korby kameniva. Nejvíce byl zatížen prostředek mostu. Na místě nedochází k žádnému zdržení dopravy. Je tam plynulý provoz, pouze mírně zpomalený po malé objížďce.

Do roka připraví ŘSD podobný zátěžový test na dalším větším mostě. „Tam jsme rozhodnuti to dotáhnout až do té destrukce a opravdu pukne,“ dodal. Testovat bude do dvou let ještě další mosty.