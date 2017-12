Wi-Fi v nemocnici? Ve velkých městech bezplatně, jen Motol si účtuje sto korun

PRAHA Pokud by se chtěl návštěvník areálu pražské nemocnice Motol připojit na internet, musí si připravit peněženku. Připojení na Wi-Fi je totiž – na rozdíl od ostatních „špitálů“ v Praze i jiných velkých městech – zpoplatněné. Pětadvacet hodin připojení přijde na sto korun. „Připojení na Wi-Fi je zpoplatněno, jelikož provoz této infrastruktury s sebou nese náklady,“ hájí se nemocnice.

Ve Fakultní nemocnici Motol v Praze je možné za poplatek poskytnout pacientům nejen nadstandardní ubytování, stravu, ale také připojení k síti. Pacienty o tom informují cedule vylepené po areálu nemocnice s až úsměvným nápisem „Surfujte na motolské vlně“.

Jen na pokojích

„Jaký voucher myslíte? Na Wi-Fi? To nevím. Platí to asi jen pro hospitalizované, tady se určitě jen tak nepřipojíte,“ kroutí hlavou na dotaz reportérky serveru Lidovky.cz žena v informačním stánku v přízemí nemocnice nedaleko kavárny. Voucher k připojení přitom může kdokoli, jak se uvádí na ceduli, zakoupit v kterékoli pokladně regulačních poplatků.

Co je v jiných fakultních nemocnicích napříč republikou zdarma, si Motol coby příspěvková organizace v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví účtuje. Za stokorunu si pacient či jeho doprovod zajistí 25 hodin připojení.



„Není to sto korun za den, ale za 25 hodin připojení, takže pokud pacient potřebuje například dvě hodiny připojení denně, stačí mu to na 12 dní. U nadstandardních pokojů je Wi-Fi v ceně pokoje. Wi-Fi je zpoplatněna pouze na dospělé části, na dětské je zdarma,“ vysvětluje pro server Lidovky.cz mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

Nákladné zřízení, zní z nemocnice

Připojení na Wi-Fi je podle ní zpoplatněno, jelikož provoz této infrastruktury „s sebou nese náklady“.

Zřízení Wi-Fi v areálu ovšem patrně nepřináší kýžené výsledky, ani když si člověk zaplatí. „Co vím, tak to funguje hodně špatně. Záleží na denní době, třeba přes den je to úplně zahlcené, takže se určitě nepřipojíte,“ vypráví u automatu se slazenými nápoji jeden ze zaměstnanců nemocnice.

Nikdo z nich prý nechce platit za připojení k internetu. „Jinde se za to neplatí a člověk si říká, že by to alespoň v Motole mohlo fungovat zadarmo. Bohužel nefunguje, a už nás to ani nepřekvapuje,“ dodává s jistou sklíčeností v hlase.

Ani pacienti nemají příliš radost. „Já bych za to určitě neplatil,“ odsekl jeden z pacientů čekající ve frontě na toaletu. Další, povoláním „ajťák“, se zas podivuje, proč Motol přistoupil zrovna na částku 100 korun za 25 hodin připojení.

„Je mi jasné, že je zřízení Wi-Fi v tak obrovském areálu nákladné, ale všude je to bezplatné. Když už, určil bych nějakou symbolickou částku na den nebo výhodnější připojení za týden. Tuto cenu moc nechápu,“ vysvětlil svůj odmítavý postoj. Sám se nicméně ve všech svých zařízeních – od mobilu přes tablet – připojuje přes mobilní síť.

V jiných nemocnicích přitom zvládají provoz sítě pro pacienty zdarma. „Wi-Fi připojení máme ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno pro pacienty a veřejnost zdarma a neuvažujeme o její zpoplatnění,“ uvedl mluvčí nemocnice v Brně Pavel Žára.

Také v ostravské nemocnici považují bezplatné připojení k Wi-Fi za běžný standard. „Wi-Fi síť je v naší nemocnici pro pacienty zdarma. Pacienty omezovat v této oblasti určitě nechceme,“ sdělil mluvčí tamní fakultní nemocnice Tomáš Oborný.

Připojení i venku

I Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje ve většině svých areálů připojení do sítě internet zdarma. K síti se může veřejnost připojit dokonce i ve venkovních prostorách.

Připojení mohou využít jak hospitalizovaní pacienti, tak návštěvníci nemocnice, přičemž návštěvníci nemocnice mají přístup omezen na dvě hodiny za den, hospitalizovaní pacienti mají tento přístup časově neomezený. Tedy po celou dobu své hospitalizace.

„Wi-Fi není zpoplatněna, protože de facto využíváme volných kapacit sítě pro zaměstnance, i některé přístroje jsou na Wi-Fi napojené,“ vysvětlil princip připojení mluvčí nemocnice Filip Brož.

Podobně je na tom i Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Signál Wi-Fi sice zcela nepokrývá všechna lůžková oddělení a společné prostory, pro pacienty i návštěvníky však také nabízí možnost připojení k Wi-Fi bez poplatku.