Motolská nemocnice uzavřela urgentní příjem kvůli spalničkám, zaměstnanci musejí do izolace

PRAHA Lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol zůstane 15 dní uzavřená. Důvodem je nutná izolace zaměstnanců po kontaktu se spalničkami. Jeden ze zaměstnanců urgentního příjmu se nakazil, ostatní musejí povinně do izolace. Uvedli to v pátek zástupci ministerstva zdravotnictví a nemocnice. Záchranná zdravotnická služba bude proto v následujících dnech muset lidi vozit do jiných pražských nemocnic.

V Česku je nyní již 88 případů nakažení spalničkami, z toho 59 připadá na Prahu. Motolská nenmocnice je největší zdravotnické zařízení v Česku.



„Ve Fakultní nemocnici Motol se nám bohužel vyskytl případ u jednoho ze zaměstnanců v rámci urgentního příjmu, což nám poměrně komplikuje situaci,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Všichni zaměstnanci, kteří s tímto člověkem přišli do kontaktu, musí do izolace. Týká se to urgentního oddělení a některých pracovníků zobrazovacích metod.