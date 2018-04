Po krachu jednání ANO a ČSSD nám možná bude lépe v opozici, míní poslanecký nástupce Sobotky

PRAHA Tento týden složí na schůzi dolní komory parlamentu poslanecký slib Roman Sklenák. Oficiálně se tím ujme mandátu, který se uvolnil po rezignaci bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Sklenák vedl jeden z odborných vyjednávacích týmů ČSSD, který s ANO rokoval o vládě. Krach vládních rozhovorů podle něj v první řadě odnese Česká republika, který má už pátý měsíc vládu v demisi. V rozhovoru pro Lidovky.cz také říká, že v ČSSD může v opozici nabrat sílu.

V úterý vznik Sklenákovy poslanecké funkce projedná mandátový a imunitní výbor, ve čtvrtek se oficiálně stane poslancem. Sklenák přesto patří mezi zkušené zákonodárce. Poprvé usedl do dolní komory parlamentu v roce 2010, v minulém volebním období vedl poslanecký klub sociální demokracie.

V loňských sněmovních volbách mezi zákonodárce nepronikl, nicméně v kontaktu s poslanci zůstal. Nový šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka ho jmenoval tajemníkem klubu. Poslaneckou funkci nyní získal díky odstoupení Bohuslava Sobotky. „Určitě to budu mít po celou dobu, kdy budu mandát vykonávat, na vědomí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Koncem minulého týdne definitivně ztroskotala jednání o vládě mezi ANO a ČSSD. Kde vidíte příčinu?

Sociální demokracie byla velmi konstruktivní a velmi ochotná ustoupit ze svých pozic, které deklarovala (za určitých podmínek netrvala na tom, aby trestně stíhaný Andrej Babiš nebyl premiérem, pozn. aut.). Docela poctivě jsme se v uplynulých týdnech věnovali jednání o programu s ANO, já sám jsem vedl jeden vyjednávací tým v oblasti sociální politiky. Ale zdá se, že Andrej Babiš si neuvědomuje, že má-li ve firmě 30 procent, tak ji nemůže chtít ovládat bez toho, aby se dohodl s ostatními (Podle Babiše naopak dohoda zkrachovala na tom, že ČSSD trvala na resortu vnitra, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Mrzí vás, že ČSSD nebude ve vládě?

Je mi líto, že půl roku po volbách máme vládu v demisi a nerýsuje se žádné řešení. Ukazuje se, že nebylo šťastné, že se prezident republiky nedržel zvyklostí, kdy jmenuje premiéra a vládu až poté, co má v Poslanecké sněmovně zajištěnou většinu, která jí vysloví důvěru a deklaruje ochotu schvalovat vládní návrhy zákonů (tímto způsobem jmenoval Zeman Babiše loni v prosinci, pozn. aut.). Myslím si, že kdyby toto byla podmínka, jako tomu bylo v minulosti, tak by jednání byla pod větším tlakem a byla by úspěšnější.

Lidovky.cz: Prospěje sociální demokracii pobyt v opozici, nebo ji naopak uškodí?

Jsem toho názoru, že pro úspěch politické strany není nejpodstatnější, jestli je v koalici nebo v opozici, ale jak k práci přistupuje, s jakým nasazením a jak ji odvádí. I v opozici může politická strana působit úspěšně a může získávat sympatie voličů. Je ale potřeba, aby si to uvědomili všichni straníci.

Lidovky.cz: V tom případě si říkám, proč jste tedy o vládě vůbec jednali. Není to tak, že v koalici může přece jen strana působit efektivněji než v opozici?

My jsme byli ve vládě poslední čtyři roky. Z hlediska plnění našich slibů jsme byli nadmíru úspěšní a přesto se ukázalo, že důvěru voličů nemáme. Takže možná se nám to bude dařit lépe v opozici.

Lidovky.cz: Na druhou stranu z některých vyjádření představitelů ANO i ČSSD se zdá, že jednání o vládě nemusí být definitivně ztracena. Za jakých okolností by podle vás bylo možné, aby se obě strany k jednacímu stolu vrátily?

Další jednání o vládě je jistě možné, ale podle mého názoru již nemá smysl uvažovat o Andreji Babišovi jako o premiérovi.

‚Sobotka se za vedení ČSSD stydět nemusí‘

Lidovky.cz: Otočme list. V úterý mandátový a imunitní výbor projedná vznik vaší poslanecké funkce, kterou jste obsadil po odstoupivším Bohuslavu Sobotkovi. Ve čtvrtek pak na schůzi složíte poslanecký slib. Má pro vás speciální význam skutečnost, že se křesla ujímáte právě po panu Sobotkovi?

Určitě to budu mít po celou dobu, kdy budu mandát vykonávat, na vědomí. Protože Bohuslav Sobotka byl lídr na jižní Moravě a také představitel určité politiky, tak bych byl rád, abych nemusel činit kroky, se kterými by on zásadně nesouhlasil.

Lidovky.cz: Diskutoval jste s ním, jak pojmout svůj poslanecký mandát?

K Bohuslavu Sobotkovi mám osobně i názorově blízko, takže jsem s ním samozřejmě mluvil. Ale on není člověk, který by mi dával direktivy nebo doporučení.

Lidovky.cz: Bohuslav Sobotka odchodem z Poslanecké sněmovny skončil ve vrcholné politice. Co po něm podle vás v ČSSD zůstalo?

To ukáže čas. Jsem přesvědčený, že se snažil vést sociální demokracii tak, aby měla budoucnost a aby zůstala stranou, která se opírá o svou historii a je věrná svým kořenům. Současně se ji snažil modernizovat, zejména její chod. Chtěl více zapojovat členskou základnu. Například za něj bylo prosazeno, aby o kandidátních listinách rozhodovali všichni členové. Pochopitelně stranu, která má dnes asi 18 tisíc členů, kteří ne na vše mají stejný názor, není jednoduché řídit. Ale myslím si, že v rámci možného se to Bohuslavu Sobotkovi dařilo.

Lidovky.cz: Takže pro vás nezůstane v první řadě předsedou, který dovedl ČSSD z 20 procent na necelých osm?

Lidovky.cz: Určitě ne. Můžeme jen spekulovat, jak by vypadala strana, kdyby v jejím čele stál někdo jiný. Myslím si, že Bohuslav Sobotka se nemusí stydět za to, jak v čele sociální demokracie působil. Také je potřeba si uvědomit, že mnohdy místo důkladných analýz se řada lidí uchyluje k jednoduchým soudům, že za všechny úspěchy či neúspěchy strany může její předseda, ale to tak samozřejmě není.

Lidovky.cz: Ale předseda za to minimálně nese objektivní odpovědnost. On je tím, kdo dává straně energii, étos a určuje její tvář, nemyslíte?

Máme řadu stranických orgánů, od místních organizací až po sjezd. A tam se rozhoduje demokraticky, nikdy by jeden člověk neprosadil svou vůli, pokud by s ním ostatní nesouhlasili.

Břímě vedení poslaneckého klubu

Lidovky.cz: Vy jste v minulém volebním období byl předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Jak se srovnáte s tím, že v tomto budete jen řadovým poslancem?

Snadno. Každý, kdo je v politice ve volených funkcích, musí počítat s tím, že konec ve funkci může nastat druhý den. Upřímně řečeno pozice předsedy klubu je velmi náročná. Není tak viditelná jako ministerské posty, ale o to je náročnější z pohledu organizačního. Jsem i docela rád, že toto břímě nese někdo jiný. A i sama pozice poslance je přece významná.

Lidovky.cz: Než Bohuslav Sobotka opustil sněmovnu, zastával jste funkci tajemníka poslaneckého klubu ČSSD. Naplňovalo vás to?

Právě vzhledem k tomu, že jsem v minulém období působil jako předseda poslaneckého klubu, si dovolím říct, že Poslaneckou sněmovnu málokdo zná tak jako já. Proto jsem v pozici tajemníka nemusel nic moc zkoumat, přicházet na pravidla chodu sněmovny a naopak jsem mohl pomáhat poslancům a poslankyním v začátku funkčního období. K práci tajemníka patří spousta dalších úkolů týkajících se chodu poslaneckého klubu. Tajemník nedělá reálnou politiku, takže od toho jsem si trochu odpočinul.

Poslanecká sněmovna i komunál Roman Sklenák (* 1970) vstoupil do ČSSD v roce 1998. Vedle politické kariéry na celostátní úrovni se věnuje i komunální politice. Od roku 2002 je zastupitelem v městské části Brno-Líšeň. Současně je místopředsedou ČSSD Brno-město.

V loňských sněmovních volbách kandidoval jako dvojka v Jihomoravském kraji, sítem hlasování však neprošel. Ze šestého místa ho díky preferenčním hlasům přeskočil někdejší primátor Brna Roman Onderka.

Sklenák se stal poslanec až díky tomu, že na poslanecký mandát rezignoval Bohuslav Sobotka, který kandidátku vedl.

Lidovky.cz: Pokud se nestane nic mimořádného, konec tohoto volebního období strávíte jako poslanec. Jaká bude vaše hlavní agenda?

Dlouhá léta se v sociální demokracii věnuji sociální politice a je dobře, že i Bohuslav Sobotka působil ve výboru pro sociální politiku. Předpokládám tedy, že zejména tam se budu angažovat. Mimo to převezmu i členství ve výboru pro životní prostředí. A to budou asi dvě hlavní oblasti, ve kterých se budu pohybovat.

Lidovky.cz: Je nějaký zákon, který se budete snažit na každý pád předložit?

V tuto chvíli se zdá, že sociální demokracie bude pracovat v opozici. A i moje zkušenost je taková, že z opozice se těžko prosazují zejména složitější zákony jako třeba zákon o sociálním bydlení nebo složitější úpravy v oblasti důchodů. Budu se proto soustředit zejména na připomínkování vládních návrhů a případně prosazování pozměňovacích návrhů. Ale dlouhodobě se snažím, v minulém volebním období se mi to docela i dařilo, činit takové kroky, které zlepší život seniorů, rodin s dětmi a zdravotně postiženým.

Lidovky.cz: Až skončí toto volební období, podle čeho poznáte, že váš poslanecký mandát byl úspěšný?

Poslanec musí svou práci hodnotit podle toho, co se mu podaří prosadit a co se mu podaří spoluovlivnit. Takže úspěchem bude, pokud Poslanecká sněmovna schválí zákony, které pomohou lidem, zejména těm, o kterých jsem mluvil. A naopak pokud se podaří zabránit přijmutí zákonů, které by jejich situaci zhoršovaly.