Mrazivé video. Nové záběry nehody, při níž v zatáčce předjíždějící řidič smetl ze silnice dva motorkáře

PRAHA Na internetu se objevil nový záběr hrozivě vypadající nehody na Klatovsku z května loňského roku. Řidič fabie při ní těsně před zatáčkou předjížděl jiný vůz, v protisměru posléze srazil dva motorkáře. Trestu za ublížení na zdraví se nakonec vyhnul. Podle policie za havárii kvůli náhlým zdravotním komplikacím nemohl.

Děsivou nehodu zachytili na kameru samotní motorkáři. Dlouho šlo o jediný záznam toho, co se tehdy událo. Nedávno se ovšem na internetu objevil i záběr z vozidla, které šofér fabie riskantně předjížděl. Ukazuje počínání viníka havárie těsně před tím, než k ní došlo.



K hrozivě vypadající nehodě došlo 28. května 2017 ráno v obci Velký Bor. Čtyřicetiletý řidič bílé fabie z Písku nejprve dvakrát narazil do před ním jedoucího vozidla, které posléze krátce před zatáčkou předjel. Předjíždějící manévr ovšem již nedokončil a v protisměru čelně narazil do dvou motocyklistů, Robina S. a Jakuba K. (redakce zná jejich celá jména, pozn. red.).

„Řeknete si, jak jsem byl schopný natočit video, když můj kamarád leží v příkopě, ale byl jsem v takovém šoku, že jsem pořádně nevěděl, co dělám,“ líčil s odstupem času Jakub K.



Srážka skončila zraněním všech tří aktérů. Zatímco řidič fabie byl převezen do zdravotnického zařízení sanitkou, mladíky z Moravy transportoval do nemocnice vrtulník. Robin S. skončil v bezvědomí a měl lehké krvácení do mozku, Jakub K. utrpěl frakturu člunkové kosti v zápěstí a dlouho po havárii trpěl bolestmi hlavy.



Policisté řidiče fabie od počátku podezřívali ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ ale nakonec odložili s tím, že kvůli „nastalému zdravotnímu stavu není za vnik a následky nehody zodpovědný.“



„V tomto případu nenastalo od loňska nic nového,“ potvrdila v pátek serveru Lidovky.cz mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová. Podle informací redakce trpěl muž za volantem fabie epilepsií.



Právě kvůli zdravotnímu stavu mu přitom bylo v březnu 2016 odebráno řidičské oprávnění, a tím pádem zakázáno řízení na českém území. Zákaz se však nevztahuje na zahraničí, v němž muž dlouhodobě žije. V jedné z členských zemí Evropské unie, kde má trvalý pobyt, si tak na základě lékařského vyšetření nechal vystavit nový řidičský průkaz.



Robin S. Už dříve serveru Lidovky.cz sdělil, že s takovým závěrem policie nesouhlasí. „Nenašel v sobě ani kus charakteru a neomluvil se,“ netajil zklamání. Se svým kamarádem prý přežili jen díky štěstí a ochranným prvkům, které v tu chvíli na sobě měli.