Mrznout nebude o svátcích ani na Silvestra. Ochladí se až v půlce ledna

PRAHA Teplejší ráz počasí z posledních dnů vydrží v České republice i následující tři týdny. Mrznout tak nebude ani na Silvestra. Denní teploty v jednotlivých dnech mohou dosáhnout až k deseti stupňům Celsia, noční se budou pohybovat kolem nuly. Výrazněji se ochladí až v půlce ledna.

Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) od 25. prosince do 21. ledna. Během tohoto období ale mohou nastat výrazné teplotní výkyvy, upozorňují meteorologové. „Období od 25. prosince do 21. ledna by mělo zůstat jako celek teplotně kolem dlouhodobého průměru,“ uvedl ČHMÚ. Velké odchylky neočekává ani z hlediska srážek.



Výraznější ochlazení očekávají meteorologové až v polovině ledna, kdy týdenní průměr denních teplot bude kolem nuly a nočních kolem minus pěti stupňů Celsia.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 25. prosince do 21. ledna je minus 1,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1984, kdy průměr činil minus 9,2 stupně. Dosavadní nejvyšší průměr 4,4 stupně je z roku 2006.