Mugabeho důchodový balíček: tři auta, miliony dolarů a dvacet lidí k ruce

HARARE/PRAHA Stál za ekonomickým rozvratem Zimbabwe. V důchodu si i tak užije mnoho výhod, které získal za to, že odstoupil z pozice prezidenta. A strádat rozhodně třiadevadesátiletý Robert Mugabe nebude. Podle dohody bude mít k dispozici dvacetičlenný personál, soukromé letadlo a mnoho dalších benefitů.

Soukromá rezidence, tři automobily, možnost létat soukromým letadlem a další výhody získá v důchodu bývalý zimbabwský prezident Robert Mugabe. Seznam benefitů, které dlouholetý vládce jihoafrické země získá, zveřejnil v týdnu Mugabeho nástupce Ernest Mnangagwa.



Mugabe mimo jiné získá k ruce dvacetičlenný personál, mezi nimiž budou kuchaři, řidiči, zahradníci, či šesti bodyguardů. Podle deníku The Guardian bude mít bývalý prezident se svou ženou možnost bydlet v jakékoliv z rezidencí v centru hlavního města Harare. Dům musí být plně zařízený a všechny náklady za jeho provoz budou hradit daňoví poplatníci.

Podle dohody o odstoupení by měl Mugabe získat k dispozici také tři automobily- Mercedes-Benz S500, nebo ekvivalentní třídu sedanu, terénní automobil a pickup. Náklady za pohonné hmoty bude platit stát. Zároveň každých pět let bude muset vláda Mugabeho vozový park obnovit.

Bývalý prezident i jeho žena budou oba nadále disponovat diplomatickými pasy. Každý rok budou moci podniknout čtyři cesty vlakem, či letadlem po Zimbabwe. Stát jim uhradí první třídu. Pokud si budou přát cestovat do zahraničí, bude jim rovněž čtyřikrát do roka umožněno používat soukromé letadlo.

Součástí dohody je také zdravotní pojištění pro exprezidenta i jeho choť. Jaký finanční obnos prezident získá zatím nebylo oficiálně oznámeno. Podle místních nezávislých médií by měl Mugabe získat jako bonus k doživotní rentě deset milionů dolarů (téměř 213 milionů korun).

Třicet let vládcem země

Mugabe byl prezidentem bezmála 30 let, a to od prosince 1987. Předtím byl sedm let premiérem. Zemi fakticky vedl 37 let, a to od svržení bělošské nadvlády v roce 1980. Funkci prezidenta opustil koncem listopadu, když parlament zahájil proces jeho odvolání.

Odchod nejstarší hlavy státu na světě přivítaly davy v ulicích Harare a příznivé reakce zazněly i od zahraničních státníků. „Nebudu předstírat, že mě pád Mugabeho mrzí,“ napsal na Twitteru šéf britské diplomacie Boris Johnson.

Mugabeho pád vyvolal armádní převrat z 15. listopadu, po kterém vojáci drželi autoritářského prezidenta i jeho manželku v domácím vězení. Armádě se nelíbilo, že Mugabe 6. listopadu odvolal viceprezidenta Emmersona Mnangagwu podporovaného generály. Bývalý ministr pro národní bezpečnost Mnangagwa následně složil přísahu a stal se novou hlavou státu. Jeho inauguraci přihlíželo na Národním sportovním stadionu na 60 tisíc lidí.

Prezident také dostal výměnou za odstoupení z funkce imunitu a nebude se tak zodpovídat za ekonomické zničení země.

Ekonomický propad

Prvních dvacet let po vyhlášení samostatnosti (1980) přitom tento africký stát celkem prosperoval. Mugabe dostal vyznamenání od královny Alžběty II. a byl všeobecně milován veřejností.

Kvůli jeho programu na vyvlastnění majetku bělošských velkofarmářů a zapojení do druhé Konžské války se země dostala do vleklé hospodářské krize. Mugabeho vláda se postupně stala prakticky diktaturou. A jeho pozice byla neotřesitelná.

Poslední desetiletí byla ve znamení rozpadu, palčivé chudoby a vleklých krizí. Ekonomický neúspěch je přisuzován korupci Mugabeho aparátu.

Zimbabwe se potýká s řadou hospodářských problémů, od vysoké nezaměstnanosti až po nedostatek potravin a stále se vzpamatovává z hyperinflace a ekonomické krize z roku 2008. V roce 2009 Zimbabwe opustilo svoji měnu a od té doby využívá ty zahraniční, hlavně americký dolar, ale také britskou libru nebo čínský jüan.