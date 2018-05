Můj přítel Führer. V Česku se bude natáčet film Jojo Rabbit se Scarlett Johanssonovou

PRAHA Připravovaný snímek režiséra Taiki Waititho se bude natáčet v Česku. Podívá se sem tedy herečka Scarlett Johanssonová a čerstvý držitel Oscara Sam Rockwell. Natáčení by mělo začít koncem května.

Venku zuří válka a armády spojenců pomalu pochodují na Berlín. Mladý chlapec, člen Hitlerovy mládeže, sní o velké armádní kariéře. Mladickou nerozvážností a nadšením hltá všechnu propagandu a režimem schválenou literaturu. Ve válce přišel o otce a prázdnotu po něm vyplní imaginárním kamarádem (Taika Waititi). Díky neustálé propagandistické masáži je ale jeho kamarádem hloupoučká, pozměněná a naivní verze samotného Hitlera.

Vcelku poklidný život malého chlapce ale naruší zjištění, že jeho drahá matka (Scarlett Johanssonová) skrývá na půdě malého židovského chlapce. Jak se propagandou zmámený člen Hitlerovy mládeže zachová?

Nejspíše celý film se má natáčet v České republice. Začít by se zde mělo natáčet koncem května. O produkci se zde stará společnost Czech Anglo Productions, která má na kontě například snímky Úkryt v Zoo nebo V utajení.

Do režisérského křesla usedl oceněný novozélandský režisér Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Co děláme ve stínech). Zároveň napsal i scénář a ztvárnil roli chlapcova imaginárního přítele. Největší hvězdou je samozřejmě Scarlett Johanssonová (Avengers, dokonalý trik v roli matky). Filmařům se ale také do zatím blíže nespecifikované role podařilo sehnat herce Sama Rockwella. Rockwell zabodoval na letošních Oscarech díky vedlejší roli rasistického policisty ve snímku Tři billboardy kousek za Ebbingem.