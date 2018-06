Jsem socialista, tvrdí miliardář Musk. Na Marsu by zavedl zákony, které se samy zničí

NEW YORK Americký podnikatel Elon Musk rozvířil svými tweety o socialismu bouřlivou diskuzi. Uvedl, že Marx byl kapitalista a on sám jeje pravý socialista, kterému jde skutečně o dobro všech. Dále zmínil, že socialisté nemají smysl pro humor a chodí na drahé vysoké školy. V neděli dokonce navrhl systém pro samosprávu Marsu spočívající v zákonech, které po čase automaticky přestanou platit.

Americký výrobce elektrických automobilů Tesla Elon Musk svými tweety o socialismu vyvolal řadu kontroverzních reakcí. „Ti, kdo se považují za socialisty, jsou obvykle v depresi, nemají smysl pro humor a chodí na drahé vysoké školy. Osud miluje ironii,“ napsal v pátek na svém twitterovém účtu.

Elon Musk (Twitter) @elonmusk Those who proclaim themselves “socialists” are usually depressing, have no sense of humor & attended an expensive college. Fate loves irony. odpovědětretweetoblíbit

Tohoto tweetu se chytlo spoustu jeho fanoušků i kritiků a pustili se s Muskem do debaty. „Za co se tedy prohlašujete konkrétně vy,“ zeptal se Muska jeden z uživatelů. „Za socialistu,“ odvětil Musk a dodal, že Marx byl ve skutečnosti kapitalista a dokonce o tom napsal knihu. Na což ironicky zareagoval další sledující, když řekl, že J.K. Rowlingová, autorka knihy Harry Potter, je čarodějnice, neboť o této tématice napsala knihu.

‚Byl Marx bohatý jako Musk?‘

„Elon Musk tweetoval o Marxovi a socialismu a já opravdu potřebuju chvíli na vzpamatování,“ reagovala jedna z uživatelek Twitteru. „Myslím, že vodítko je hned v názvu Marxovy knihy, jmenuje se Kapitál, kritika politické ekonomie. Kdybyste ji četl, tak byste věděl, že Marx nikdy nevlastnil výrobní prostředky, proto nebyl kapitalista. Být vámi bych se držel výroby aut, které nefungují,“ odpověděl na Muskův tweet jeho sledující.



„Na to abyste byl kapitalistou, potřebujete kapitál. Byl Marx bohatý jako Elon Musk?“ ptá se Muska jeho fanynka na sociálních sítích.

„Děláte si legraci? Nebo věříte v to, že jste socialista a Karl Marx byl kapitalista,“ přidal se do diskuze další z Muskových fanoušků.

‚Neberte mé tweety tak vážně‘

Na celou debatu Musk reagoval tweetem, že socialismus versus kapitalismus není ani správně položená otázka. Muska skutečně dle jeho slov záleží na ochraně před monopoly, které omezují lidskou svobodu. Na toto tvrzení okamžitě zareagoval Muskův sledující se sarkastickou poznámkou: „A vyhýbat se nerovnosti bohatství.“ „Probuďte mě, až vy a ostatní miliardáři zachráníte lidské životy a vymýtíte hladomor, až pak kažte a bědujte,“ reagovala uživatelka na Muskův tweet.



Elon Musk (Twitter) @elonmusk Heading back into the factory, so that’s enough for now. Don’t take my Tweet too seriously. For one thing, it’s called a “Tweet”. odpovědětretweetoblíbit

„Jedu zpátky do firmy, pro dnešek to stačí. Neberte mé tweety tak vážně. Proto se to jmenuje tweet (název Twitter znamená doslova „štěbetání“ - pozn. red.),“ napsal Musk, který se snažil celou debatu o socialismu na svém Twitteru zklidnit. V sobotu však toto téma nadhodil znovu, když podotkl, že socialisté opravdu nemají smysl pro humor. „ ‚Žádný smysl pro humor‘ se rozhodně potvrzuje jako pravdivé. Proboha! Kolik socialistů je potřeba k našroubování žárovky? Odpověď zní: To není vtipné!!“



Elon Musk (Twitter) @elonmusk “No sense of humor” is certainly proving itself true. Good grief! How many socialists does it take to screw in a lightbulb? Answer: That’s not funny!! odpovědětretweetoblíbit

Vzápětí napsal, že je opravdu socialista, který ale hledá dobro pro všechny. „Mimochodem, já jsem socialista, avšak ne ten, který by přesouval zdroje z nejvíce výdělečných oblastí do nejméně produktivních, zároveň předstíral, že konám dobro, zatímco bych vlastně působil škodu. Pravý socialista hledá to nejlepší dobro pro všechny,“ uzavřel celou debatu o socialismu Musk. Toto téma otevřel poté, co jeho firma propouští své zaměstnance a firma se podle jeho slov snaží omezit náklady a zlepšit hospodaření firmy.

Elon Musk (Twitter) @elonmusk By the way, I am actually a socialist. Just not the kind that shifts resources from most productive to least productive, pretending to do good, while actually causing harm. True socialism seeks greatest good for all. odpovědětretweetoblíbit

Jako celistvou představu o tom, jak má stát fungovat, Musk vyložil v odpovědi na jeden z dotazů, jak by měla podle něho vypadat a fungovat případná první kolonie na Marsu. Jeho firma SpaceX totiž plánuje v následujících deseti letech vyslat k Marsu lidskou posádku, podle Muska je to první krok k setkání s mimozemským životem.

„Přímá demokracie lidu. Zákony musí být krátké, v délce jsou možné podvody. Automatická doba vypršení platnosti zákona, abychom předešli smrti byrokracií. Každý zákon může být zrušen 40 % hlasů obyvatel, aby se předešlo setrvačnosti. Svoboda,“ popsal trochu utopicky své politické představy miliardář.



Direct democracy by the people. Laws must be short, as there is trickery in length. Automatic expiration of rules to prevent death by bureaucracy. Any rule can be removed by 40% of people to overcome inertia. Freedom. — Elon Musk (@elonmusk) 16. června 2018

Ostatně právě utopismus, tedy touha po něčem prakticky nemožném, je mu vlastní, což s chutí přiznává. „Když už to musíte vědět, jsem utopický anarchista,“ napsal v jedné z posledních odpovědí Musk. Opakovaně potom kritizoval roli monopolů, které podle něj ničí společnost nejvíce. V minulosti se již také kriticky vyjádřil na adresu podle něj monopolního postavení Facebooku a Googlu.

Svou expedici do vod politických diskuzí na téma socialismu a kapitalismu nakonec Musk zakončil tweetem s parodií sovětské hymny.

The Semi-erotics of Evil https://t.co/g1pffKexRJ — Elon Musk (@elonmusk) 17. června 2018

Musk propouští. Firmu Tesla opouští přes 3600 lidí

Smršť politicky zabarvených tweetů vypustil Musk v den, kdy se na Financial Times objevil článek kritický k jeho osobě a zpochybňující schopnost firmy Tesla dostat se do „černých čísel“, tedy začít vydělávat. V článku také narážejí na Muskovu velmi citlivou povahu a jeho tendenci brát si všechno velmi osobně, což prý škodí i jeho vlastní společnosti.

Kritika mířila i na oznámené propouštění zaměstnanců. Firmu Tesla opustí zrhruba devět procent pracovní síly, přes 3600 zaměstnanců. Propuštění se má dotknout hlavně lidí v administrativě, protože firma se snaží snížit náklady, ale zároveň neohrozit výrobu vozů.

Propouštění je podle Muska motivováno hlavně snahou vrátit se k ziskovému hospodaření. Dodal, že firma dál bude potřebovat další zaměstnance do výroby. Tesla podle Reuters za 15 let svého fungování nikdy nevykázala roční zisk. Za dobu téměř osmi let, kdy je veřejně obchodovanou společností, vykázala zisk jen ve dvou čtvrtletích.