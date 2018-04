Rus, který opilý na Silvestra přejel turistku v Praze, půjde k soudu

Praha Obvodní soud pro Prahu 2 dnes vydá příkaz k zatčení ruského řidiče, který na Silvestra v centru Prahy usmrtil turistku z Kolumbie. Při vazebním zasedání, na které se Rus nedostavil, to uvedl soudce Jiří Horký, který má v případu rozhodovat. Obžalovaný muž, který byl v lednu propuštěn z vazby po složení kauce, je podle svého advokáta nyní v Rusku. Horký navrhuje, aby případ převzal pražský městský soud. Mohlo by podle něj jít o trestný čin úmyslného obecného ohrožení.

Státní zastupitelství muže obžalovalo z nedbalostního usmrcení, za něž mu lze uložit maximálně osmileté odnětí svobody. Soudce Horký se ale domnívá, že muž se dopustil obecného ohrožení, které Rus spáchal podle nejpřísnějšího odstavce. Mohlo by mu tedy hrozit 12 až 20 let, nebo i doživotí. O tom, který ze soudů se bude kauzou zabývat, rozhodne Vrchní soud v Praze. Podle Horkého rozhoduje zhruba do tří týdnů od předložení návrhu.



„Pan obžalovaný je zde ohrožen sazbou od dvanácti let a výše, proto jsme rozhodli, že předkládáme tento spis vrchnímu soudu, který je nejblíže příslušným Obvodnímu soudu pro Prahu 2 i Městskému soudu v Praze, jenž by byl příslušný k projednání trestní věci označené podle přísnější kvalifikace,“ řekl Horký.

Soudce také řekl, že během dnešního dne vydá příkaz k zatčení, který bude prozatím platný na území Česka. Mezinárodní zatykač chce soudce vydat až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, který ze soudů se bude kauzou zabývat. „Pokud bychom dnes vydali tyto mezinárodní prvky právní pomoci, mohlo by dojít k tomu, že by čin musel být označen mírnější právní kvalifikací, a poté by soudy neměly možnost ho odsoudit podle té přísnější,“ dodal Horký.

Ridič byl opilý

Nehoda se stala v noci 1. ledna na rohu Myslíkovy a Spálené ulice. Čtyřicetiletý Rus srazil svým mercedesem šestadvacetiletou Kolumbijku. Po střetu nadýchal přes dvě promile alkoholu. Žena i přes pokusy o oživení zemřela na místě.

Muž putoval do vazby, soud ho ale obratem propustil na svobodu poté, co řidič složil milionovou kauci a písemně slíbil, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání. České území by v souladu se slibem mohl opustit jen s předchozím souhlasem orgánů činných v trestním řízení. Před 28. únorem, kdy nepřišel na kontrolu za probačním úředníkem, se cizinec dostavil ke všem úkonům trestního řízení, u nichž byla jeho účast nutná. Obžalován byl v polovině března.

Rusův advokát Leonid Kušnarenko novinářům řekl, že je jeho klient nyní v Rusku, zřejmě prý v Moskvě. Podle advokáta odjel z osobních důvodů. Kušnarenko neví, zda se obžalovaný plánuje vrátit do České republiky. Pokud by se ho policii nepodařilo vypátrat, bude souzen jako uprchlý.