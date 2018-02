Muž napadl v Plzni svou bývalou přítelkyni. Těhotnou dívku převezli do nemocnice

PLZEŇ Jednadvacetiletý muž napadl v objektu střední školy v plzeňské čtvrti Bory jednu ze studentek. Byla to jeho bývalá přítelkyně, řekla policejní mluvčí Hana Rubášová. Muže policie zadržela, osmnáctiletou těhotnou ženu převezla sanitka do fakultní nemocnice. Podle mluvčího záchranné služby Martina Brejchy předali záchranáři mladou ženu do péče lékařů na pozorování.

Událost se stala kolem poledne na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara. Podrobnější informace policie zatím neuvedla. Ve škole není k zastižení nikdo, kdo by se vyjádřil k případu nebo k tomu, jak je školní budova zajištěna proti vstupu nepovolaných.



Podle Aleny Marešové, mluvčí krajského úřadu, který střední školy v kraji zřizuje, je zabezpečení u vchodu ve školách různé. „Závisí to na konkrétních podmínkách, velikosti školy, počtu budov a podobně. Některé školy mají zvonek, do jiných se dá dostat díky otisku prstu, jiné školy mají vrátnice se stálou službou,“ řekla. Podle jejích informací se dnes muž do školy dostal jako každá jiná řádná návštěva, na vrátnici se zapsal a nahlásil, za kým jde.