Muž prý volil Karla Habsburského. Komise ale neeviduje žádný neplatný hlas

BRNO Na Nejvyšší správní soud (NSS) se obrátil volič, který podle svých slov vhodil při prezidentských volbách do urny lístek pro Karla Habsburského, komise v jeho okrsku ale neeviduje žádný neplatný hlas. Domáhal se přepočítání hlasů nebo zopakování hlasování v okrsku. Soud jeho stížnost odmítl jako předčasnou, volby lze zpochybnit až po zveřejnění výsledků ve Sbírce zákonů.

Předseda volebního senátu Tomáš Langášek řekl, že první volební podněty už k soudu přicházejí, ačkoliv lhůta pro jejich podávání ještě nezačala.



Pisatel jednoho z podnětů byl v prvním kole přímé volby prezidenta volit v jednom z okrsků v Praze 1. Tvrdí, že do oficiální úřední obálky a následně do urny dal vlastnoručně vyrobený hlasovací lístek se jménem Karla Habsbursko-Lotrinského. Na lístku jej označil za „krále českého a císaře rakouského, právoplatného dědice českého trůnu“.

Císař Karel Habsbursko-Lotrinský.

Podle Českého statistického úřadu komise v okrsku eviduje 587 odevzdaných obálek a stejný počet platných hlasů. Podle muže to znamená, že komise jeho hlas protiprávně připočetla některému z oficiálních kandidátů. NSS ve stručném usnesení označil stížnost za předčasnou. Podle zákona lze soudně přezkoumávat až prezidentskou volbu jako celek, nikoliv první kolo, pokud z něj rovnou nevzejde nový prezident.

„Lhůta k podání návrhu se také podle výslovného znění zákona odvíjí od vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta státní volební komisí ve Sbírce zákonů,“ stojí v usnesení. Výsledky letošních prezidentských voleb budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů v úterý. V pondělí je projednala Státní volební komise.

Od středy bude možné průběh i výsledky vybírání hlavy státu zpochybnit u NSS, aniž by hrozilo odmítnutí pro předčasnost. Lidé na to budou mít sedmidenní lhůtu, skončí v úterý 6. února. Soud musí o všech podaných návrzích rozhodnout do 15 dnů od jejich doručení.