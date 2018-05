Muž střelil známého ve vlaku do břicha, u soudu činu litoval

BRNO Krajský soud v Brně se ve středu začal zabývat loňskou vraždou muže ve vlaku, z činu je obžalovaný čtyřicetiletý Martin Vlček. Známého střelil do břicha, muž na místě zemřel. Vlček řekl, že toho lituje, podle něj šlo ale o náhodu. Pokud ho soud shledá vinným, hrozí mu 10 až 18 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat odpoledne výslechem experta na balistiku, možná zaznějí i závěrečné řeči.

Výstřel se ozval ve vlaku z Brně směrem na Adamov na Blanensku 22. září ve večerních hodinách. Vlček uvedl, že s mužem se dlouhá léta znali z práce, pracovali v jedné budově. Po práci spolu chodívali na pivo do restaurace, tak tomu bylo i v osudný den. Vlček řekl, že ve vlaku na cestě domů známému ukazoval zbraň, kterou našel při vyklízení otcova bytu. „Ukazoval jsem mu, co jsem našel, různě jsem s ní manipuloval a vyšel výstřel,“ uvedl obžalovaný. Činu lituje, podle něj se to nemělo stát.



Před odjezdem vlakem vypil 10 až 11 piv

Podle žalobce Vlček osmatřicetiletého muže střelil do břicha. Obžalovaný řekl, že se tak stalo ještě před zastávkou v Brně-Židenicích. Muž uvedl, že se známému snažil pomoct, pomáhali mu i cestující ve vlaku. Obžalovaný potom vyhodil pistoli z okna vlaku. Kriminalisté podezřelého tehdy zadrželi krátce po činu.

Podle znalce z oboru soudního lékařství Jana Krajsy měl obžalovaný v době výstřelu v krvi asi 1,9 až 2,5 promile alkoholu. Vlček uvedl, že v restauraci před odjezdem domů vypil deset až 11 piv. S pistolí se podle svědků chlubil už před cestou vlakem právě v restauraci.

Znalec Krajsa uvedl, že oběť zemřela na vykrvácení do dutiny břišní z poraněné břišní aorty. „Smrti poškozeného nešlo zabránit. Nebylo možno provést žádný život zachraňující úkon,“ uvedl znalec.

Kromě vraždy čelí muž také obžalobě z nedovoleného ozbrojování. Pozůstalí po něm požadují jako nemajetkovou újmu asi čtyři miliony korun.

Kvůli vyšetřování tehdy několik hodin stála vlaková doprava mezi Brnem a Adamovem. Vlak, v němž se střílelo, zůstal stát v Bílovicích nad Svitavou.