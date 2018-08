Může stroj dostat Oscara? Režisér Kaye obsadí do hlavní role svého filmu robota

LOS ANGELES Britský režisér Tony Kaye (Kult hákového kříže, Oddělen) připravuje svůj nový film Druhorozený (2nd Born). Do hlavní role obsadí speciálně upraveného robota. Kaye doufá, že v budoucnosti se stroje budou moct ucházet o herecké ceny stejně jako lidé.

Magazín Deadline přinesl informaci o tom, že se režisér Tony Kaye rozhodl dát přednost stroji před lidským hercem. Půjde o speciálně upraveného androida (humanoidní robot), kterému budou filmaři postupně vštěpovat různé herecké metody. Kaye doufá, že ho americké Sdružení filmových a televizních herců (Screen Actors Guild) uzná jako právoplatného herce. To by znamenalo, že bude možné robota nominovat na Oscara, Zlatý glóbus i jiné ceny.

Kayeho film Druhorozený bude přímo navazovat na komedii Prvorození (1st Born) s Valem Kilmerem a Denise Richardsovou v hlavních rolích. V ní se smíšený novomanželský pár neúspěšně pokouší o dítě. Film přijde do kin letos na podzim. V rámci návaznosti je tak pravděpodobné, že se Kayeho snímku diváci dočkají nejdříve v roce 2019.

Znamená to konec filmových hvězd z masa a kostí, protože je bude stačit prostě a jednoduše vyrobit na montážní lince? Co by na to asi řekl Karel Čapek? S myšlenkou umělé inteligence jako mluvícího herce si nicméně zábavní průmysl už nějakou dobu pohrává. Tento model robotů se nazývá RoboThespian (Thespian je staré anglické označení pro divadelního herce) a kromě hraní mohou sloužit například jako průvodci nebo logističtí pomocníci. V Česku jsou v současné chvíli dva - jednoho má liberecká iQLANDIA a druhého Planetárium Ostrava.

Tony Kaye, nepřehlédnutelný svým vzhledem, se proslavil hlavně oceňovaným dramatem Kult hákového kříže s Edwardem Nortonem v hlavní roli. Spolupracoval také například se skupinou Red Hot chilli Peppers na několika videoklipech k jejich písním. Nyní také údajně pracuje na televizním snímku Hollywoodská děvka (Hollywhore) inspirovaným hnutím Me Too.