‚Můžete říct, že jsem profetoval půlku Peru.‘ Steven Tyler z Aerosmith slaví 70 let

Steven Tyler, vlastním jménem Victor Steven Tallarico, zakladatel a frontman rockové legendy Aerosmith, slaví sedmdesát let. Kromě charakteristických vysokých poloh hlasu je také znám pro svoje nezřízené užívání drog a kleptomanské sklony v mládí. Oslavme kulaté výročí tohoto rockera osmi věcmi, které o něm a kapele Aerosmith možná nevíte.

Za vyhazov ze školy se pomstil krádeží



Jako mladík navštěvoval Steven střední školu Cardinal Spellman High School v drsné newyorkské črvti Bronx. Zanedlouho se chytil špatné party a začal fetovat. Kvůli tomu byl ze školy vyhozen. Jako malou osobní pomstu ukradl z hudební třídy erární baskytaru. Tu měl řadu let u sebe, hraje na ní na konci skladby Livin´ On The Edge z roku 1993.

Zlodějina jako koníček



Kytarista Joe Perry vzpomíná, že Tyler si v začátcích kapely rád přilepšoval bokem. Ještě když byli Aerosmith téměř neznámou kapelou a hráli v jednom z newyorských klubů, tak Steven Tyler po koncertě ukradl promítačku. Klub s kapelou přerušil veškeré styky, což byla pro Aerosmith tehdy velká rána - hráli v něm pravidelně každý týden a byla to jedna z mála šancí na nějaký výdělek.

Prokletá Filadelfie

V roce 1977 hodil jeden z fanouškůběhem koncertu kapely ve Filadelfii na pódium silnou petardu (typ M-80). Výbuch popálil Tylerovi rohovku a kytarista Joe Perry měl přetrženou žílu na ruce. Naštvaná kapela hrozila tím, že se do města už nevrátí. Zpátky byla ale už v roce 1978. To zase jeden z fanoušků hodil na pódium skleněnou láhev, která se roztříštila a pořezala Tylera v obličeji. „Myslím, že ho to pořezalo i v puse. Jak ale v zákulisí držel ručník na zkrvaveném obličeji, tak se stejně chtěl vrátit na pódium a set dohrát,“ vzpomíná kytarista Brad Whitford.

Kolik že to vlastně profetoval?



Steven Tyler býval znám svou láskou k drogám, kterou se opravdu netajil. Ve svých pamětech vydaných v roce 2012 odhaduje, že svým nosem prohnal kokain v celkové hodnotě okolo 6 milionů dolarů (zhruba 123,3 milionů korun). Za to by si mohl koupit 38 automobilů Tesla Model S. „Můžete říct, že jsem profetoval půlku Peru, ale na tom nezáleží,“ napsal ke své závislosti Tyler.

„To je naše písnička, blbe“

V roce 1985 se Aerosmith po krátké pauze sešli k práci na novém albu. Drogy ale udělaly své. Na jednom bostonském večírku Tyler řekl svým spoluhráčům: „Tady hraje skvělá písnička! Měli bychom udělat vlastní verzi. Kdo ji hraje?“. Na to mu Joe Perry odpověděl: „To je naše písnička, blbe.“ Steven Tyler po drogách naprosto zapomněl na song You See Me Crying, který Aerosmith nahráli pro album Toys in the Attic.

Těžké odmítnutí

Ve svých memoárech Steven Tyler prohlašuje, že ho v životě odmítla jediná žena. Na avantýry šel velmi zpříma. Jednoho večera se takto měl celý nahý objevit před pokojem další rockové legendy, muzikantky Joan Jettové. Ta mu zabouchla dveře před očima.

Slavná dcera, špatný otec

Steven Tyler je otcem Liv Tylerové, bývalé modelky a herečky. V době, kdy se Liv narodila, byl Steven stále na drogách a Bebe Buellová, dívčina matka, ji radši vychovávala se svým tehdejším přítelem. Liv ale svého biologického otce po stránce slávy snad i dohnala - po krátké zastávce v modelingu se vrhla na herectví. Do podvědomí diváků se zapsala hlavně jako Grace Stamperová ve filmu Armaggedon (1998) a jako Elfka Arwen ve filmové trilogii Pán prstenů. Film Armaggedon navíc také proslavila píseň kapely Aerosmith I Don´t Want to Miss a Thing, která byla nominována na Oscara.



Žloutenka typu C

V září 2006 Steven Tyler v rozhovoru pro Access Hollywood přiznal, že trpí žloutenkou typu C. V té době už ji měl, podle svých slov, nejméně jedenáct let. Proti žloutence typu C neexistuje očkování. Nemoc se šíří krví a častokrát ji mají narkomané z použitých jehel, které si předávají.