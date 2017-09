Muži ze Vsetína si natáčeli, jak topí muže v potoce. Hrozí jim výjimečný trest

OLOMOUC Výjimečný trest hrozí u olomouckého krajského soudu Martinu Schenkovi a Michalu Macháčkovi za pokus o vraždu muže ve Viganticích na Vsetínsku. Svou oběť podle obžaloby nejprve Schenk brutálně zbil a pak ho řadu minut topil v potoce. Macháček jej při tom natáčel na video. Muž přežil jen díky včasné lékařské pomoci.

Macháček se zodpovídá před soudem i z dalšího brutálního napadení cizince v Rožnově pod Radhoštěm. V dalším případě se zase vyzbrojil sekerou a podpalovačem, před stánek s kebabem postavil kanystr s benzinem a vyhrožoval při tom cizincům podpálením.



Ve Viganticích se pokusil zabít svou oběť šestadvacetiletý Schenk za povzbuzování Macháčka loni v listopadu, uvedla žalobkyně Michaela Šoková. Muže nejprve zkopal, fackoval a poté ho hodili do potoka, kde byl vystaven dalšímu surovému bití. Schenk mu poté několik minut potápěl hlavu pod vodu a snažil se ho utopit. „Macháček při tom Schenka natáčel a hlasitě se tomu smál,“ uvedla žalobkyně. Schenk nakonec muži klekl na hlavu. „Ke smrti nedošlo jen shodou šťastných náhod a také díky včasné lékařské pomoci,“ doplnila žalobkyně.

Schenk se k činu před soudem přiznal. Napadení vysvětlil tím, že mu muž dlužil peníze, a svou impulsivní povahou. „Lituju toho, co jsem spáchal. Nechtěl jsem ho zabít. Neuvědomil jsem si, že je ta voda tak studená, byl jsem opilý,“ uvedl Schenk. Macháček popřel, že by Schenka naváděl. Před soudem tvrdil, že sám napadeného vytáhl z potoka. „Natáčel jsem to, byla to blbost. Až když jsem viděl, že je břichem ke dnu, věděl jsem, že to není dobré. Když jsme ho vytáhli, byl modrý. Já jsem mu ale zachránil život a teď mi hrozí výjimečný trest, připadá mi to nenormální,“ řekl.

Korunním důkazem je videozáznam, který má soud k dispozici. Podle Schenkova obhájce však v době vazebního řízení nebyl soudu k dispozici jeho zvuk. „Obžalovaný Macháček se tehdy stavěl do role zachránce a na rozdíl od obžalovaného Schenka tak neskončil ve vazbě,“ uvedl obhájce. Macháček se zodpovídá i z dalšího brutálního napadení, které se odehrálo o čtyři měsíce později v Rožnově pod Radhoštěm. V březnu vnikl podle obžaloby do pokoje cizince, pěstmi ho bil do hlavy, pak i kovovou tyčí, vyplývá z vyšetřování. Muž utrpěl zlomeniny nosu a žeber. Macháček čelí obžalobě z porušování domovní svobody, pokusu vydírání a krádeže.

Podle žalobkyně navíc o tři dny dříve ve stejném městě před rychlým občerstvením Restambul Kebab položil dvacetilitrový kanystr naplněný benzínem a odešel na přilehlé parkoviště. U sebe měl sekeru a kuchyňský podpalovač. Strážníkům poté řekl, že jde podpálit „Arabáky“. Obžalován byl kvůli tomu z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Soud bude případ projednávat také v pátek, poté ho odročí, uvedl soudce.