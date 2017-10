‚Můžu si vás vyfotit?‘ Pekarovou Adamovou lidé vítali s úsměvem, problém mají s Kalouskem

PRAHA Devítikilometrový běh po pražské Stromovce a Letné, grilování a skákací hrad na Ladronce, nebo tleskadla před sportovní halou. To vše nachystala pražská TOP 09 v neděli svým voličům. Markétu Pekarovou Adamovou, která je místopředsedkyní strany, lidé převážně neznali. Někteří si na ní ale dovolili pokřikovat hesla o zkorumpovaném Kalouskovi. Většina z voličů jí však opětovala úsměv a chtěli se s ní fotit, jak během neděle zaznamenal reportér serveru Lidovky.cz.

Kolem půl desáté ráno přichází poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ke kostelu Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně. Její den začíná poklidnou nedělní mší. Kostel je poloprázdný, to ale nikomu nevadí. Rozhodně ne mladé poslankyni.

Navštívit jednou za čas kostel jí prý pomáhá ke zklidnění při hektické několikatýdenní kampani. Z klidné atmosféry kostela se přesouváme do královské obory Stromovka. Pekarová Adamová má stejně jako v minulých letech v plánu tzv. Běh s Markétou. Společně s mladými členy TOP týmu bude běhat po Stromovce a rozdávat propagační materiály – odrazky, brožurky nebo přímo letáky, které sama vymýšlela. Stojí na nich oslovení: „Milé ženy.“

„Můj asistent to většinou nabízí tak, že je to pro milé ženy a to pak málokterá odmítne,“ žertuje usměvavá poslankyně. „Celé jsem to vymýšlela tak, aby to bylo z recyklovaného papíru, aby omalovánky, které jsou na druhé straně letáku šly odtrhnout, a hlavně, aby tam bylo napsané to, za čím stojím,“ vysvětluje Pekarová Adamová.

Po výběhu do Stromovky jsou první reakce lidí pro poslankyni příjemné. „To máte takhle kampaň i s během?“ ptá se klusající poslankyně paní tlačící kočárek. Další lidé si poté, co kolem nich proběhne, šeptají: „To je ta poslankyně, tu znám.“

Když se však dostane Pekarová Adamová s týmem přes dětské hřiště k místní kavárně, ozývají se první kverulanti. „To je ta zkorumpovaná topdevítka,“ ozve se z davu. K výroku se ale nikdo nechce přihlásit. „Ale ona je milá,“ říká postarší paní s malinovkou. Probíháme přes celou Stromovku a většina lidí si ochotně propagační letáky bere. Ne všichni jsou však tak příjemní.

„Toho zloděje Kalouska si nechte,“ pronáší postarší pán s delšími vlasy.

Po čtyřech kilometrech ve Stromovce následuje běh na Letnou. Tam již tolik lidí není, a když už, tak jsou to povětšinou cizinci. Uprostřed trávníku zde stojí dvě ženy a jeden muž. Z kočárku, který mezi nimi stojí, vlají balónky ODS. Poslankyně ke trojici přebíhá a předává jim leták. Slušně si jej vezmou, ale hned jak odběhne, složí ho.

„TOP 09 bych nikdy nevolil,“ říká muž, který se představil jako Lukáš. „Hlavně kvůli Kalouskovi, jinak žádný důvod nemám. Babiš alespoň něco dokázal, dává lidem práci,“ vysvětluje, jaký má postoj ke stranám. Balónky ODS vlající z kočárku nekomentuje. S jeho názorem však nesouhlasí paní Zdenka, kterou potkáváme při návratu do Stromovky.

Babiše, ani Okamuru bych nevolila

„No jasně, že budu volit topku. Mám přece mozek. Jinak bych si ten leták ani nebrala. Přece nemůžu volit toho Babiše nebo Okamuru. Okamura teď toho Babiše v debatě, na kterou jsem koukala, úplně zašlapal. Ale on je samý nacionalismus. Až mi připomíná Hitlera,“ říká paní Zdenka, která je již v postarším věku. „Já nechápu, že pořád říkají, že starý lidi volí doleva a tyhle blázny. Já jsem taky stará, ale tohle bych nevolila.“

Po více než devíti kilometrech v nohách se Pekarová Adamová stále usmívá. „Tak a teď pojedeme na Ladronku,“ vysvětluje mi, zatímco se převléká do čistých věcí u auta. V nabitém programu předvolební kampaně čas na sprchu nenajde. Nasedáme do auta a míříme na místo se snad největší koncentrací bruslařů a cyklistů v Praze. Tam se již podle všeho chystá tým TOP 09 na akci s dalšími kandidáty - Jakubem Hruškou a Karlem Schwarzenbergem.

Stánek strany spojené s Miroslavem Kalouskem vypadá spíše jako dětská atrakce. Rozdávají se balónky a před skákacím hradem postávají rodiče dohlížející na své ratolesti. Pekarová Adamová se zde poprvé dostává do zanícené debaty s mladým párem, který se ptá, co je podle ní ten nejdůležitější bod celého programu.

„Pro nás je důležité udržet v České republice demokracii, aby se zde neuchytila nějaké autokracie,“ vysvětluje politička a naráží tím na lídra hnutí ANO Andreje Babiše. S ním mají obecně příznivci TOP 09 problém. „Pro tuhle sv... jsme revoluci nedělali,“ pokřikuje na nás jeden z příznivců strany. Babiše však nemusí ani lidé, kteří se zde jen zastavili, aby si jejich děti zaskákaly v hradu.

Čufty kapitána Jaroše

„Jen jsme šli kolem,“ říká Dana, jedna z maminek u skákacího hradu. „Ale kdyby to byl Babišův stánek, tak to si radši zlámu ruce i nohy, než abych tam děti pustila,“ říká s lehkou nadsázkou. Lidé s podobným názorem se sešli také u grilu, na kterém se pečou „čufty kapitána Jaroše“. Alespoň tak mletému masu přezdívá muž, který se stará o pečení čevabčiči, jež vyrobil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, jenž taktéž hájí barvy TOP 09.

Většina z lidí, kteří se u stánku zastavili, říkají, že poslankyni Pekarovou neznají. „Ale teď si o ní přečtu a budu ji znát,“ usmívá se mladá žena na bruslích. Vyfotit se s ní však chce každý druhý. Od mladých až po staré. „Tak s takovouhle krasavicí se rád vyfotím, že?“ říká jeden kolemjdoucích.

Právě ve chvíli, kdy ke stánku TOP 09 dorazil Karel Schwarzenberg, mi poslankyně říká, že budeme muset jet dál. Čeká nás ještě rozdávání letáků v parku na Podvinní a u sportovní haly.

„Spím teď tak šest hodin denně,“ říká poslankyně, zatímco přejíždíme na další setkání s voliči. „Ten program je náročný. Každý den dvě, nebo tři akce. Ale to je před volbami normální,“ podotýká Pekarová. V takovémto vypětí žije již tři týdny a ještě jeden ji čeká. Ke sportovní hale dorážíme v předstihu, aby ještě Pekarová Adamová stihla obejít několik desítek lidí, kteří jsou v přilehlém parku.

Oslovuje převážně ženy, protože právě na ně cílí její kampaň. Většina žen vypadá rozpačitě a ani neví, jak na političku reagovat. Propagační materiál ženy ani příliš nečtou, spíše ho hned skládají v ruce. Žádná z nich však usměvavou poslankyni neodmítne.

‚Můžu si vás vyfotit?‘

U haly, kde se chystá florbalový zápas, se již opět pár antikalouskovských hlasů ozve. Muži však na Pekarovou Adamovou reagují vlídně. „Fandíte Spartě?“ ptá se jeden z fanoušků, zatímco druhý si ji chce hned i s propagačním tleskadlem vyfotit.

„Když mi pošlete mail, že s mým hlasem počítáte, tak já vám ho tam teda hodím. Ale vyřiďte Kalouskovi, že byste měli dát víc žen na kandidátku. Ať to máte hezky genderově vyvážené.“ Mezitím muž zvládl ještě dvakrát zakřičet na projíždějící auto: „SPARTA!“

Předáváním propagačních materiálů u haly skončila předvolební agitace Markéty Pekarové Adamové. „A teď si pojedu dát rychlou sprchu a čeká mě ještě cesta do volebního štábu. Musíme vyřešit ještě plán akcí na další týden,“ říká energií stále nabitá místopředsedkyně TOP 09. Během dne stihla se svými kolegy rozdat více než pět stovek letáků.

V neděli jsme finiš předvolební kampaně sledovali ve velké online reportáži.