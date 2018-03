Mynář a Nejedlý odletěli s Tvrdíkem do Číny. Zjistit, co se děje v CEFC

PRAHA Pražský hrad vyslal do Číny ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga kancléře Vratislava Mynáře a dalšího prezidentova poradce Martina Nejedlého. ČTK to ve čtvrtek potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle serveru Neovlivní.cz, který na cestu upozornil, je s nimi i Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Mluvčí CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář nechtěl na dotaz o cestě Tvrdíka do Číny reagovat. Podle Neovlivní.cz je tak zatčení poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga, který stál v čele CEFC, zjevně vážnější, než se zdálo. Delegace se má vrátit zpět do Česka do konce týdne.

Letadlo s VIP pasažéry mělo podle informací serveru odstartovat z pražského letiště v Ruzyni v úterý odpoledne. Zpátky v Praze mají být koncem týdne.



Zatčený muž zůstává poradcem prezidenta

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality.

CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga také jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím stále zůstává, podle Hradu Zeman s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

„Jsme svědky různých spekulací, z čínské strany jsme doposud neobdrželi oficiální potvrzení toho, že byl zadržen. Pokud budeme mít v rukou toto oficiální potvrzení, budeme samozřejmě konat,“ naznačil v úterý Ovčáček další postup Zemana.

Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.