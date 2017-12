‚Myšák‘ otevřel peněženku. Fanoušci se dočkají vysněných komiksových filmů se všemi superhrdiny

PRAHA Avengers se potkají s X-Meny, Deadpool se Spider-Manem a Wolverine s Vetřelci či Predátorem. Z nového mnohamiliardového obchodu, který má převést firmu 21st Century Fox a její značky do náruče „myšákova“ impéria (Walt Disney), mají radost především fanoušci komiksu. Ti se konečně mohou dočkat příběhů, které jim až dosud studia odpírala. Kvůli roztříštěným právům nebylo možné natočit filmy, v nichž by se superhrdinové potkali tak jako v komiksech.

Do pohádkového království společnosti The Walt Disney Company už dávno nepatří jen princezny a klasické animáky. Už v roce 2006 se studio za 7,4 miliardy dolarů rozrostlo o 3D animátory z Pixaru, o další tři roky později pak firma za 4,24 miliardy dolarů pohltila prestižní komiksové nakladatelství Marvel a do jejího portfolia dnes patří i Lucasfilm a jeho Star Wars či Indiana Jones. Ten Disney získal v roce 2012 za více než 4 miliardy dolarů. Společnost 21st Century Fox se stane součástí Disneyho impéria za astronomických 52,4 miliardy dolarů. Tento obchod ale musí být ještě formálně schválen. Nicméně ani to fanouškům nezabránilo v divokých spekulacích na téma: Jaké crossovery a by potenciálně mohl obchod přinést.



Disney se takto dostane k distribučním právům na první Star Wars filmy a filmovým právům k sériím Fantastická čtyřka a X-Men, které firma nezískala při akvizici Lucasfilmu a Marvelu. Také získají distribuční práva k filmům studia DreamWorks Animation z let 2013 až 2017. Samotná společnost 21st Century Fox přitom vlastní další proslulé značky jako Vetřelec, Predátor, Avatar, Smrtonosná past, Simpsonovi, Futurama, Sám doma, Doba ledová, M*A*S*H‎, Planeta opic nebo Akta X.



Díky obchodu by se tak pod jednou střechou konečně ocitli všichni komiksové superhrdinové od Marvelu, jak si fanoušci dlouho marně přáli. Práva na tyto filmy byla totiž mnoho let roztříštěná, což bránilo tomu, aby se v jednom snímku objevily postavy z různých sérií. Kvůli tomu nebylo možné pro stříbrné plátno adaptovat některé z nejlepších příběhů, v nichž bok po boku vystupují Kapitán Amerika, Fantastická čtyřka, Iron Man, X-Meni, Spider-Man, Thor a další. Právě na těchto takzvaných crossoverech jsou přitom vystavěny ty nejpopulárnější komiksové knihy, v nichž se hrdinové z různých sešitů setkávají na stejných stránkách.



Hulk spolu s Iron Manem?

Představitel Kapitána Ameriky Chris Evans už si na Twitteru zažertoval, že by se někdo mohl ujmout filmu, kde se sejde s postavou jménem Human Torch (Lidská pochodeň). Tu si totiž sám Evans zahrál ve filmech Fantastická čtyřka z roku 2005 a pokračování s podtitulem Silver Surfer z roku 2007. Představitel Wolverina Hugh Jackman zase v rozhovoru pro magazín Collider prohlásil, že dlouhých sedmnáct let snil o tom, jak by bylo úžasné vidět pohromadě jeho postavu spolu s Hulkem a Iron Manem. Pokaždé, když sledoval Avengers, viděl sám sebe uprostřed vší akce. Nikdy si však nemyslel, že by k tomu mohlo dojít.



„Naneštěstí si myslím, že tahle loď už pro mě odplula,“ prohlásil v narážce na skutečnost, že už dříve oznámil znovu Wolverina nehrát. Někdo jiný by jej ale v takovém filmu podle Jackmana mohl nahradit. Pro úplnost se však sluší dodat, že dříve naznačoval, že potenciální crossover Avengers a X-Men by jej přiměl uvažovat o návrat k této roli.



Jackman si poprvé zahrál Wolverina ve filmu X-Men Bryana Singera z roku 2000. Stál tak na samém počátku aktuální komiksové mánie a pro fanoušky je obtížné přijmout, že jejich sen o společném filmu se nenaplní v momentě, kdy se Jackman s rolí rozloučil prostřednictvím letošního snímku Logan. Nadále se ale spekuluje, že by si mohl v příštích Avengers střihnout alespoň nějakou epizodní roli.



Potenciálními budoucími komiksovými filmy přitom zájem fanoušků a studia nekončí. Disney se navíc chystá spustit svou vlastní streamovací službu, kterou chce konkurovat Netflixu a Amazonu. Díky novým filmům, které bude nabízet exkluzivně jen ve své internetové videotéce, má další trumf v rukávu při boji o peněženky zákazníků. Na druhé straně fanoušci se právem obávají, zda Disney zaměřený stále převážně na mladší publikum bude ochotný produkovat třeba prostořekého Deadpoola pro dospělé diváky nebo drsnější X-Meny, kteří by se nebáli násilí.