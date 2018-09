Myslím, že jsme sami. Jak si s apokalypsou poradí trpaslík a ukřičená puberťačka?

LOS ANGELES V atmosferickém snímku Myslím, že jsme sami (I Think We´re Alone Now) režisérky Reed Moranové se dva rozdílní lidé vyrovnávají se samotou, protože lidstvo ze Země vymizelo. Hlavní roli ztvárnil Peter Dinklage, Tyrion Lannister ze seriálu Hra o trůny. Snímek má světovou premiéru 14. září.

Trpaslík Del (Peter Dinklage) si celou dobu myslel, že na celém světě zůstal poslední. Po vyhlazení lidské rasy obývá malé městečko, které si časem přetvořil ve svůj vlastní ráj. Jednoho dne ale do jeho života vtrhne Grace (Elle Faningová), špatně čitelná teenagerka s citem pro drama. Stanou se z těch dvou parťáci proti apokalyspe, nebo půjde nakonec každý svou cestou?

Celkem nenápadný snímek láká na hvězdné obsazení. Dela si zahrál Peter Dinklage, který se fanouškům zapsal především jako mazaný Tyrion Lannister ze seriálu Hra o trůny. Modelka a herečka Elle Fanningová je zase k vidění například ve snímcích Balerína (2013) nebo Babel (2006) Sestavu doplňuje oceňovaná francouzská herečka Charlotte Gainsbourgová. Ta vyděsila diváky například v jednom z nejoceňovanějších hororů všech dob - filmovému Antikristovi (2009) režiséra Larse von Triera.

Reed Moranová je pak velmi zkušenou režisérkou. Režírovala například úplně první epizodu jednoho z nejúspěšnějších seriálů současnosti - díl Ofred z Příběhu služebnice. Získala za to cenu Americké režisérské asociace (Director Guilds of America) a také televizní cenu Emmy. Autorem scénáře je zatím nepříliš známý Mike Makovsky (Take Me).