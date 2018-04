V pondělí na čarodějnice zasáhne Česko silný vítr. Nejvíce ohrožená je Praha a jih Moravy

PRAHA Východní polovinu Česka zasáhne v pondělí silný vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. V Čechách zesílí vítr jen dočasně dopoledne při přechodu studené fronty. Vzhledem k přetrvávajícímu teplu a suchu hrozí ale v celé republice nebezpečí požárů, největší riziko je v Praze a na jihu Moravy. V pondělí toto riziko ještě zvýší silný vítr a velké množství ohňů při tradičním pálení čarodějnic. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„(V pondělí) Večer bude vítr na celém území slábnout. Zejména na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách se mohou v souvislosti s přechodem fronty místy objevit i bouřky,“ doplnili meteorologové.



Jejich upozornění na nebezpečí požáru platí pro Prahu a jižní Moravu do odvolání. Se silným větrem by obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Vysočiny měli počítat v pondělí od 09:00 do 20:00. V ostatních krajích do 16:00.

Ke zmírnění následků silného větru meteorologové lidem doporučují zabezpečit okna, dveře a venku všechny volně uložené předměty. K opatrnosti nabádají i při jízdě autem a na horách by turisté měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Zároveň by se lidé měli vyvarovat všech aktivit, které by mohly zapříčinit vznik požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.