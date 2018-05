Na D1 skončila 14hodinová uzavírka u Humpolce kvůli bourání mostů

HUMPOLEC Na dálnici D1 byl krátce po 09:00 obnoven provoz mezi exity Humpolec na 90. kilometru a Loket na 66. kilometru. Dálniční úsek byl kvůli demolici dvou dálničních nadjezdů v obou směrech uzavřen od sobotních 19:00. Práce proběhly podle plánu, při bourání nenastal žádný zásadní problém, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Ve směru na Brno zatím po D1 mezi Loktem a Humpolcem projíždějí zatím ale pouze osobní auta. „Kamiony ještě pořád odkláníme na 21. kilometru,“ uvedl mluvčí. Vozidla těžší 12 tun by měla jezdit od středočeských Mirošovic na 21. kilometru přes Táborsko a Pelhřimovsko do Humpolce po otevření dálnice ještě asi dvě hodiny.



Ve směru na Brno byla dálnice uzavřena mezi Loktem a Humpolcem, směrem na Prahu uzavírka končila v Hořicích na 75. kilometru. Osobní auta uzavřenou část dálnice v obou směrech objížděla mezi exity Humpolec a Loket. „Na objízdných trasách jsme neměli hlášeny žádné komplikace,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Stanislava Miláčková.

Demolice dálničních nadjezdů u Jiřic a u Hněvkovic v úseku mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem zajišťuje firma Eurovia CS v souvislosti s postupnou rekonstrukcí D1. Nové nadjezdy by místo nich měly být postaveny do listopadu. Opravy tohoto úseku dálnice ŘSD teprve připravuje, první dva nadjezdy z celkových čtyř tam nechává přestavět v předstihu. Podle ředitelství nelze zbourat všechny nadjezdy najednou, protože by se lidé v regionu těžko dostávali přes dálnici. Zbývající dva nadjezdy budou opraveny v příštím roce.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Na dalších pěti dělníci pracují.