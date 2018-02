‚Na drogách prohazujete mrtvé žraloky oknem.‘ Tony Iommi z Black Sabbath slaví 70 let

Tony Iommi, kytarista a zakladatel heavymetalové legendy Black Sabbath, slaví sedmdesát let. Jako jediný člen kapely s ní hrál po celou dobu až do roku 2017, kdy skupina oficiálně skončila. Iommimu se přiznává autorství charakteristického heavymetalového zvuku, za který ale může pracovní nehoda. Oslavme kulaté výročí tohoto hudebního průkopníka šesti věcmi, které o něm a kapele Black Sabbath možná nevíte.

Kapela Black Sabbath vznikla v roce 1968 v Birminghamu. Tvořili ji Ozzy Osbourne (zpěv), Tony Iommi (kytara), Terrance Geezer Buttler (baskytara) a Bill Ward (bicí). Kapela vydala v různém personálním složení 18 studiových desek. Chvíli působila také pod názvem Heaven and Hell. Na kontě mají dvě ceny Grammy. V roce 2015 se kapela rozloučila s fanoušky posledním turné Farewell Tour, které probíhalo až do začátku roku 2017.

Za heavymetalový zvuk můžou dva chybějící prsty

Mladý Tony Iommi byl svářeč. V práci svařoval dohromady kovové části, které předtím na lisu zpracovala jeho kolegyně. Ta ale v osudový den nepřišla do práce a Iommi si řekl, že obsluhu lisu zvládne sám. Přišel tak o špičky prostředníčku a prsteníčku na pravé ruce. „Koukaly z nich kosti. Všude byla krev. Byl jsem v takovém šoku, že to ani nebolelo,“ řekl v roce 2017 v rozhovoru pro magazín Loudwire. Kvůli chybějícím prstům si Iommi musel podladit kytaru, díky čemuž vznikl poznávací dunivý zvuk heavy metalu.

Kritici Black Sabbath zpočátku nesnášeli

Album Black Sabbath z roku 1970 se s úspěchem příliš nesetkalo. „Jsou jako Cream (kapela Erica Claptona, pozn. aut.), ale mnohem horší. Celé to album je jen prázdná skořápka,“ napsal známý hudební publicista Lester Bangs. Svou porci kritiky si vyslechla i deska Paranoid (1971), nejslavnější nahrávka kapely. Nick Toshes z magazínu Rolling Stones o těchto „žvýkačkových satanistech“ neřekl jediné dobré slovo.

Explodující kapři

V roce 1983 natáčeli Black Sabbath desku Born Again ve studiu The Manor v Anglii. To vlastnil miliardář a filantrop Richard Branson, který si v jezírku vedle pěstoval kapry se kterými vyhrával i soutěže. Když se Black Sabbath po nahrávání nudili, tak si začali hrát s pyrotechnikou připravenou na koncerty. Iommimu se nešťastnou náhodou podařilo několik kaprů odpálit. „Branson z toho radost opravdu neměl,“ vzpomíná kytarista.

Bezhlavý žralok v hotelu

Black Sabbath se obecně nechovají hezky k podvodním tvorům. Iommi v rozhovoru pro The New York post vzpomínal, jak si Ozzy Osbourne přinesl do hotelového pokoje mrtvolu žraloka. Tam mu uřezal hlavu a zohavené tělo žraloka prohodil oknem. „Na drogách se prostě nudíte a přemýšlíte, co jeden druhému udělat. Tak jako když Ozzy prohodil žraloka oknem, zbavil ho hlavy a zacákal celý pokoj krví,“ vysvětloval pragmaticky Iommi.

Soundtrack k Noční můře z Elm Street

Kytarista se několikrát sešel se scenáristy hororové klasiky z roku 1984, kteří ho oslovili, zda by pro ně nenapsal k filmu soundtrack. Práce by mu na čas znemožnila vystupovat s Black Sabbath, tak Iommi žádal více peněz, než byli filmaři ochotni dát. Soundtrack sice nedopadl, ale skladba k filmu s názvem Nightmare (Noční můra) se dostala na album The Eternal Idol z roku 1987.

Rocker skládá pro Eurovizi

V roce 2013 napsal Tony Iommi skladbu Lonely Planet, se kterou v písňové soutěži Eurovize soutěžila Arménie. Nebyla to náhoda, v Arménii je Iommi znám i jako samaritán, který financoval přestavbu školy po ničivém zemětřesení. Píseň se umístila až na osmnáctém místě. „Ach ne, hlavně ne Eurovize, myslel jsem si vždycky. A najednou v ní sám jsem,“ řekl pobavený hudebník v rozhovoru pro BBC News.