Přes 20 tisíc Pražanů je den bez vody. Opravuje se vodovod

Praha Přes 20 000 lidí na východě Prahy a další lidé v okolních obcích budou až do čtvrtečního rána bez vody kvůli opravám vodovodu. Plánovaná výluka začala ve středu ve tři hodiny ráno a potrvá do čtvrtečních půl třetí ráno. Oznámil to mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Dodávky pitné vody byly v Praze přerušeny v Kolodějích, Újezdu nad Lesy, Dolních Počernicích, Hostavicích, Běchovicích a Klánovicích. V těchto čtvrtích PVK přistaví cisterny a kontejnery s balenou vodou. Jejich přesné umístění najdou lidé na webu PVK.



Kromě Prahy se výluka dotkne i odběratelů vody v okolí hlavního města - v obcích Šestajovice, Sibřina-Stupice, Úvaly, Květnice, Škvorec, Tuklaty, Rostoklaty, Třebohostice, Dobročovice a Břežany II.