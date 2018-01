Na funkci šéfa pražské ČSSD rezignoval ředitel Motola Ludvík

PRAHA Ředitel nemocnice v Motole Miloslav Ludvík rezignoval na funkci předsedy pražské ČSSD. Funkci složil na páteční krajské konferenci strany, potvrdili tři zdroje z jednání sociálních demokratů. Kdo Ludvíka nahradí, by delegáti měli rozhodnout ještě v pátek. Svou funkci Ludvík nabídl k dispozici společně s členy krajského výkonného výboru už loni po říjnových volbách do Sněmovny, kdy strana získala 7,27 procenta hlasů. V hlavním městě to bylo jen 5,57 procenta.

Ludvík se stal předsedou strany v Praze poprvé v prosinci 2014. O dva roky později pozici obhájil a mandát mu měl končit letos na konci roku. Ludvíka v prosinci 2016 volilo 99 ze 160 delegátů. V minulém volebním období zastával funkci ministra zdravotnictví, kvůli které v lednu 2017 složil mandát zastupitele hlavního města.



Podle informací by se Ludvíkovým nástupcem mohl stát bývalý náměstek na ministerstvu školství Petr Pavlík z ČSSD v Praze 6. Pavlík v roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Pražští sociální demokraté by v pátek kromě nového předsedy měli volit také členy krajského výkonného výboru a delegáty na únorový sjezd ČSSD. Zda navrhnou svého kandidáta na funkci předsedy strany, není jasné. Podle kuloárních informací zřejmě vybrán nebude. Nové vedení si bude ČSSD vybírat na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové.