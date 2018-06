Na Homolce k žádné trestné činnosti nedocházelo. Už žiji několik let zombie život, říká Dbalý

PRAHA Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý v úterý ve svém závěrečném projevu u Městského soudu v Praze prohlásil, že pod jeho vedením v nemocnici nedocházelo ke korupci ani žádné jiné trestné činnosti.

Obžaloba v projednávané kauze viní jej a dalších šest lidí ze zmanipulování zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu Leksellova gama nože, díky nimž údajně Dbalý vybral na úplatcích přes 27 milionů korun. Podle bývalého ředitele bylo „zhola nemožné“, aby vedení nemocnice o projektech rozhodovalo proti vůli dalších orgánů.



Zakázka na digitalizaci chorobopisů, za níž nemocnice zaplatila 146 milionů korun, šla prý „zcela mimo“ Dbalého. K nákupu gama nože za 140 milionů korun měl blíž. Hájil se však tím, že společnost Transkontakt Medical byla jediným dodavatelem, který mohl přístroj pro nemocnici pořídit. Advokát obžalovaného Jozefa Kalavského, který byl v klíčovém roce 2009 jednatelem dodavatele, dnes uvedl, že cena zaplacená za gama nůž nebyla přemrštěná a poukazoval při tom na nákup uskutečněný v Rakousku za podobnou částku.



Všechny nemocniční zakázky podle Dbalého procházely „zaběhnutými řídícími mechanismy“. „Nikdy nebylo možné, aby se členové vedení rozhodli, že realizují projekt jenom proto, aby se nějakým způsobem obohatili,“ řekl neurochirurg a doplnil, že takové jednání by zkrátka bylo příliš viditelné.

Dbalý ve své závěrečné řeči zmínil i své zápisky, které se staly hlavním důkazem obžaloby. Státní zástupce Zdeněk Matula je označoval ze ředitelův diář, v němž si zaznamenával detaily konspiračních schůzek a zmanipulovaných zakázek. Zatímco Dbalý zápisky označil za „pomatený“ text, který nezobrazuje reálný sled událostí, jeho někdejší náměstek a spoluobžalovaný Michal Toběrný jej označil za detailní a systematicky psaný. Účelem textu mohlo být podle Toběrného případné vydírání osob, jež považoval Dbalý za soupeře v mocenském boji ve vedení nemocnice.

V jeho kufru se našlo nejen zlato, ale i drahé poštovní známky

Na závěr hlavního líčení si Dbalý stěžoval na to, že v důsledku trestního stíhání žije v posledních letech „zombie život“ a nemá příliš důvodů k radosti. Také obvinil státního zástupce Matulu z manipulací, ohýbání a dokonce i porušování zákonů. „Myslím, že si to mohu dovolit, protože mi moc možností nezbývá,“ řekl Dbalý, pro kterého Matula navrhl trest deset let vězení.

Podle Dbalého jeho situaci dále zhoršuje „kontinuální mediální lynč“, který je podle něj v mnoha případech řízený. Dodal, že jde o osobní domněnku založenou na nashromážděných informacích.

Dbalý v závěrečné řeči nekomentoval skutečnost, že policie v jeho ukrytém kufru našla hotovost, zlato a poštovní známky v celkové hodnotě 34,5 milionu Kč. Podle obžaloby způsobilo korupční jednání ve dvou zmíněných zakázkách nemocnici škodu 57 milionu Kč.

Kvůli údajné korupci čelí bývalý ředitel nemocnice ještě dvěma dalším trestním stíháním. V dubnu začal městský soud projednávat případ týkající se smluv na poskytování právnických služeb uzavřených mezi lety 2008 a 2011. Ve třetí kauze související mimo jiné s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie ještě nebyla předložena obžaloba.