Na imigraci se se Zemanem shodneme, užíváme jen jiný slovník, míní Poche

PRAHA Zatím se zdá, že na europoslanci Miroslavu Pochem se láme možnost koaličního kabinetu hnutí ANO s ČSSD. Poche, jinak také vlivná figura pražské ČSSD, to vnímá jako mocenskou hru o podobu společného vládnutí. Prezidenta Miloše Zemana, který se s ním chce osobně setkat, je ale připravený přesvědčit, aby ho ministrem zahraničí jmenoval.

Ještě v pátek se zdálo, že vše míří ke společné vládě ANO a ČSSD. Sociální demokraté si v referendu přesvědčivě odhlasovali společný kabinet. Jenže už v sobotu premiér Andrej Babiš „oranžové“ nepříjemně zaskočil oznámením, že jméno Miroslava Pocheho mezi budoucími ministry nebude.

Po intervenci šéfa ČSSD Jana Hamáčka sice Babiš v neděli prezidentu Zemanovi na sezení v Lánech Pocheho coby adepta na šéfa diplomacie navrhl, ale boj o Černínský palác a budoucí vládu tím neskončil. Zeman vzkázal, že hodlá Pocheho požádat, aby kandidaturu na ministerskou funkci „zvážil“ a usnadnil tak vznik vlády.



Poche se však nevzdává. „Pana prezidenta hodlám přesvědčit svými názory, postoji a tím, že mu ukážu, že mezi námi není žádná silná třecí plocha,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jako případného ministra zahraničí vás odmítá prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš je připravený vás pro klid prezidenta obětovat a komunisté jsou vůči vám téměř nepřátelští. Jak rozumíte tomu, co se kolem vaší nominace děje?

To je koaliční vyjednávání, které se v jednu chvíli zastavilo. Chápu to jako mocenskou hru o to, jak bude vypadat koaliční spolupráce.

Lidovky.cz: Situace eskalovala ve chvíli, kdy premiér v sobotu před schůzkou s prezidentem republiky avizoval, že vás ministrem nenavrhne. Byl jste na tuto variantu připravený?

Nebyl. Andrej Babiš nám celý týden předtím říkal, že to udělá (Pocheho navrhne - pozn. red.).

Lidovky.cz: Vy jste v květnu pro DVTV řekl, že Andrej Babiš dodržuje dohody. Pořád si to myslíte?

To byla velká chyba. Já si z toho určitě vezmu ponaučení a strana asi také. Tohle byla velká škola.

Ekonom a politolog se škraloupem Miroslav Poche platí za nejvlivnější postavu pražské ČSSD. V roce 2010 se přitom zdálo, že v politice se nad ním kvůli aféře s financováním ČSSD zavře voda. V rozhovoru pro Hospodářské noviny přiznal, že darovaných 200 tisíc rozepsal na prostředníky, aby se peníze nemusely danit.

Nicméně i po tomto skandálu do pražského zastupitelstva v tehdejších komunálních volbách bez potíží pronikl, dokonce se stal předsedou zastupitelského klubu. V roce 2014 vystudovaný ekonom a politolog uspěl ve volbách do Evropského parlamentu.

Lidovky.cz: Premiér vás nakonec po dohodě se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem navrhnul. Nicméně budete chtít od něj vysvětlení, proč takto, byť na chvíli, otočil?

Já to chápu, nepotřebuji vysvětlení. Podlehl silnému tlaku Vojtěcha Filipa. Možná si myslel, že sociální demokracie je slabá a ustoupí. Dokážu si představit, že takto přemýšlel. Ale v tuto chvíli to považuji za uzavřené a chystám se na schůzku s panem prezidentem.

Lidovky.cz: Mluvíte o silném tlaku ze strany KSČM. Co jste komunistům udělal?

Mně minulý týden pan Filip sdělil, že to je přání pana prezidenta a že mi v této věci nebude argumentovat, protože jsem prostě nepřijatelný.

Lidovky.cz: Prezident republiky je do čtvrtka na návštěvě Ústeckého kraje, po návratu začne přijímat jednotlivé kandidáty na ministry k pohovoru. Co by z vaší schůzky s hlavou státu mělo vzejít?

Chtěl bych, abychom dlouze a detailně prodiskutovali zahraniční politiku, její směřování a její budoucnost. Myslím si, že to je standardní schůzka prezidenta republiky s kandidátem na ministra kteréhokoliv resortu, i když tenhle mu je o trochu blíž.

Lidovky.cz: Hradní mluvčí Jiří Ovčáček avizoval, že vás prezident na schůzce požádá, abyste svou nominaci zvážil. Jinými slovy abyste se jí vzdal. Když to udělá, vyhovíte mu?

Poradím se o tom s vedením ČSSD, která mě nominovala. Ale předpokládám, že ne.

Lidovky.cz: Prezident už přitom přes svého mluvčího vzkázal, že vás nikdy nejmenuje. Jaký bude na schůzce váš hlavní argument, aby změnil názor?

Vnímám to tak, že to uvedl Jiří Ovčáček. A on je tiskový mluvčí. Když se podíváte na jeho sociální sítě, tak to je jen tok písmen a slov. Nicméně pana prezidenta hodlám přesvědčit svými názory, postoji a tím, že mu ukážu, že mezi námi není žádná silná třecí plocha. A tam, kde by mohla vzniknout, budeme jeden druhému argumentovat.

‚Uplynulý víkend bude vždy jizvou‘

Lidovky.cz: V odporu prezidenta vůči vaší osobě minimálně oficiálně hraje hlavní roli váš názor na imigrační politiku. V této souvislosti se připomíná váš výrok z roku 2015, že v silách České republiky je přijmout 525 imigrantů. V čem se podle vás od prezidenta lišíte v pohledu na migrační politiku?

Spíš v tom, jak je artikulovaná a jaká slova se kolem ní používají. Já nepoužívám slova jako vítač. Myslím si, že ta věc je tak náročná, složitá a pro Evropu palčivá, že potřebuje řešení, a ne nálepkování lidí. Ale nástroje, které by prezident používal, jsou velmi podobné, které bych používal já. Ale to říká Česká republika, čeští europoslanci i země Visegrádu od samého začátku.

Lidovky.cz: Z Hradu zní také hlas, že vaše názory na spojenectví a USA a Izraelem nejsou v souladu s českou zahraniční politikou. Jste tedy protiamerický a protiizraelský?

Protiamerický určitě nejsem. V souvislosti s Izraelem si pak myslím, že v oblasti Blízkého východu musíme být opatrní a citliví. Ale to neznamená, že bych zpochybňoval náš vztah s Izraelem jako klíčovým partnerem v této oblasti.

Lidovky.cz: Andrej Babiš na vaši osobu změnil názor jeden den poté, co si ČSSD v referendu odhlasovala vládní spolupráci s jeho hnutím. Nevnímáte to jako varování, že podobným způsobem se k vám bude ANO chovat v průběhu případné vládní spolupráce?

Jsem člověk, který k lidem přistupuje pozitivně. Vždy od nich očekávám, že se budou snažit spolupracovat, věci dotáhnout a něco schválit. Udělám všechno proto, aby to tak bylo i v tomto případě. Ale uplynulý víkend bude vždycky trochu jizvou.

Lidovky.cz: Pokud nakonec s ANO a za podpory komunistů skutečně vládu postavíte, jaké podle vás ve světle uplynulých tří dnů to vládnutí bude?

Pořád si myslím, že to je jediná varianta, jak může vzniknout koaliční demokratická vláda. Byl jsem velkým odpůrcem tohoto projektu. Ale pokud je toto jediná varianta, jak země může mít vládu s důvěrou, jejíž přímou součástí nebude nedemokratický partner, tak musíme udělat vše proto, aby vznikla.

Lidovky.cz: Do jaké míry je ČSSD připravená na scénář, že Andrej Babiš nakonec řekne, že vy jste jako ministr zahraničí neprůchodný, projekt společné vlády proto padá a že za to může ČSSD kvůli své tvrdohlavosti? Tím by měl argument, že vyčerpal všechny možnosti a že nyní mu nezbývá už nic jiného než se dohodnout s KSČM a SPD. Co vy na to?

To mohl udělat už ve chvíli, kdy mezi ANO a ČSSD v březnu poprvé skončila vyjednávání. Ale Andrej Babiš se toho evidentně obává. Myslím si, že pro Českou republiku by to byla varianta velmi extrémní, ať už pro naše partnery v zahraničí nebo pro veřejnost. Nicméně k takovému kroku může dojít.

Lidovky.cz: Dokážete si představit okolnosti, za kterých by ČSSD stáhla vaši nominaci na post ministra zahraničí?

Určitě ne na základě tlaku komunistů a jejího předsedy Vojtěcha Filipa.

VIDEO: Babiš zamířil za Zemanem do Lán, před zámkem čekala skupinka demonstrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: Jste tedy připravený akceptovat, že by kvůli sporu o vaší nominaci padla varianta koaliční vlády s ANO?

V tuto chvíli nejsme v této fázi. Prezident má navržené ministry. Nyní si je pozve, potom by je měl jmenovat a pak vláda bude žádat o důvěru. Navíc ta věc takhle nestojí, není to o mně. Je to o sociální demokracii a o tom, jak se k ní chovají ostatní partneři.

Lidovky.cz: Stojí vám to aktuální martyrium kvůli postu ministra zahraničí pro vaši osobu vlastně za to?

Nevnímám to jako martyrium. Já dva měsíce říkám své názory na zahraniční politiku. Říkám je členům strany, veřejnosti a médiím. To je součást práce politika. Jediný problém je, že musím zároveň působit jako europoslanec, který tráví tři dny v týdnu v Bruselu. Je to trochu fyzicky náročné, ale jinak je to běžné politické řemeslo, které musíte umět stejně jako každé jiné.