Na Jadranu válčí lehátka s ručníky. Podnikatelé vyhánějí ‚ručníkáře‘ z pláží

Záhřeb/Praha Obyvatelům chorvatských letovisek dochází trpělivost s nekonečnými zástupy lehátek a slunečníků, jimiž podnikatelé obsadili pláže, a navíc vyhánějí návštěvníky, kteří se touží slunit na vlastním ručníku.

Tichá válka mezi lehátky a ručníky. Tak titulovala chorvatská média spor, který se rozhořel mezi obyvateli oblíbených letovisek na Jadranu a podnikateli, již za pronájem lehátek a slunečníků inkasují na hlavu za den v přepočtu stovky, někdy i tisíce korun. Chorvaté se bouří proti tomu, co označují za privatizaci veřejných pláží. Stěžují si, že podnikatelé si je uzurpovali natolik, že pro ty, kdo za lehátka platit nechtějí, už nezbývá místo. Někteří z byznysmenů se totiž neplatící veřejnost nezdráhají i nevybíravě vyhánět z pláže.



Sociální sítě v Chorvatsku v uplynulých dnech obletěly záběry zachycující jednoho z podnikatelů pronajímajících lehátka a slunečníky na pláži v obci Selce, pár kilometrů od Crikvenice, jak se vulgárně dohaduje s návštěvníky poté, co jim jejich věci naházel do písku. Podle něj se s nimi dostal do sporu, když údajně odmítli zaplatit alespoň za jedno lehátko, přičemž druhé by dostali zdarma. Namítal, že do pláže investoval a že sami turisté k němu byli vulgární. Záhy se však na internetu začaly množit rozhořčené reakce dalších návštěvníků, kteří s ním mají tytéž zkušenosti.

Podle chorvatských zákonů přitom musí zůstat pláže, jež nepatří k některému z hotelů nebo kempů, veřejně přístupné komukoliv a podnikatelé z nich nemají právo lidi vyhánět. Přesto někteří celé úseky pláže ohrazují nebo návštěvníkům zakazují přinášet si vlastní jídlo a pití.

Situace se kvůli tomu vyhrotila také v letovisku Opatija na východním pobřeží Istrie, kde soukromý investor před lety vynaložil na obnovu proslulé pláže Lido v přepočtu přes sto milionů korun. Dnes podél moře prakticky nelze najít místo na odpočinek mimo placená lehátka. Nedávno se proto několik desítek místních obyvatel přišlo do zrekonstruovaného areálu plného lehátek protestně vykoupat.

„Ukazuje to, jak moc už tu lidem došla trpělivost,“ uvedl jeden z místních aktivistů Saša Alobič pro chorvatskou pobočku stanice Deutsche Welle.

Stejně jako další z obyvatel Opatije má i on obavy z toho, co přinese chystaná novela zákona, která dění na plážích upravuje. Předložený návrh zákona počítá s tím, že nejméně 30 procent jejich plochy musí zůstat ušetřeno jakýchkoliv podnikatelských aktivit. Místní se ale obávají, že taková úprava legislativy ve skutečnosti jen posvětí, že zbývajících 70 procent pláže budou moci podnikatelé třeba ohradit a zcela z nich vyloučit neplatící veřejnost.

Lehátka stojí i 120 eur na den

Spory, které se odehrávají na chorvatských plážích, přitom nejsou výjimečné ani v dalších letoviscích podél Jadranu. Podobné incidenty zachytili také návštěvníci v Černé Hoře. Ceny za odpočinek na lehátku na některých tamních plážích dosahují astronomických výšin. Na pláži Miločer u poloostrova Sveti Stefan pronájem dvou lehátek a slunečníku na den vyjde na 120 eur. Možná i polovinu toho, co někde jinde lidé zaplatí za týdenní ubytování. Na samotný poloostrov se pro změnu nedostane nikdo jiný než návštěvníci luxusního komplexu, který v roce 2007 na 30 let soukromé společnosti pronajala černohorská vláda.