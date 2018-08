Exšéf protikorupční policie půjde na kobereček za ‚kauzu Janoušek‘. Odkud byly dvě miliardy korun na švýcarských účtech?

PRAHA Bývalého policejního ředitele a současného náměstka ministryně práce a sociálních věcí Tomáše Martince dobíhá deset let starý příběh. Jak LN ve čtvrtek upozornily, někdejší šéf protikorupční policie přispěl k „odfláknuté“ práci na případu kolem švýcarských kont, k nimž měl přístup lobbista Roman Janoušek.

Politici včetně ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) žádají, aby Martinec svou roli v kauze objasnil. „Pan náměstek Martinec vykonává odbornou činnost s dobrými výsledky. Až jej uvidím, tak se ho na danou věc zeptám a budu chtít znát jeho postoj,“ napsala LN Maláčová.

K ministryni se přidali politici z opozičních lavic. Ti z koaličních stran, plus z SPD, naopak projevili „vládní“ loajalitu v podobě mlčení. „Pokud by tato vámi uváděná informace byla pravdivá, tak by působení Tomáše Martince na takto vlivné pozici samozřejmě problémem bylo,“ řekl LN poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, a dodal: „V této kauze se na švýcarských kontech ocitly dvě miliardy korun s podezřelým původem. Za sebe mohu říct, že požádám Tomáše Martince o jasné vysvětlení jeho role v této kauze.“

První místopředsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová by chtěla slyšet i názor ČSSD, za kterou Martinec před čtyřmi lety uspěl v komunálních volbách ve Žďáru nad Sázavou. „Určitě by měl k dané věci minimálně zaujmout stanovisko a nejen on sám, ale i strana, kterou je do funkce nominován. Pokud se prokáže, že v jiné pozici zásadně selhal, tak by neměl zastávat takto významný post,“ míní poslankyně. Podobný postup by volil i šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík: „ČSSD by se tím měla zabývat a ptát se ho na to. Je to odpovědnost vládní koalice av tomto případě přímo sociální demokracie. Každopádně očekávám, že postoj zaujme a roli svého nynějšího náměstka objasní.“

Ministryni a další opoziční politiky zajímá vysvětlení situace, která nastala na přelomu let 2008 a 2009. Na švýcarských účtech, k nimž měl přístup vlivný politický podnikatel Janoušek, se protočily dvě miliardy korun. Tyto finanční transakce vzbudily pozornost tamní justice. V roce 2008 proto švýcarští vyšetřovatelé inkriminované účty v bankách zmrazili pro podezření z praní špinavých peněz. Případ byl tehdy výbušný proto, že Janoušek patřil k nejvlivnějším osobám českého politického zákulisí a měl blízko i k vysoce postaveným činitelům – zejména k pražskému primátoru Pavlu Bémovi (ODS).

Poznatky, jaké svět neviděl

Švýcaři se obrátili o pomoc do Prahy a požádali české orgány o materiály. Tuzemská policie disponovala řadou poznatků z terénu: celkem jich protikorupční detektivové nashromáždili 67. Dalších 25 záznamů se týkalo rodinných příslušníků pražského podnikatele. Tyto informace mohly pomoci švýcarským vyšetřovatelům s pátráním po původu peněz na podezřelých kontech, aby mohli potvrdit nebo vyloučit praní špinavých peněz. Česká strana však kolegům z alpské země jen stroze sdělila, že Janouška trestně nestíhá.

Tento laxní přístup neunikl o čtyři roky později pozornosti protimafiánského útvaru, který kvůli podezření z porušení povinnosti úřední osoby obvinil tehdejší dvojku Vrchního státního zastupitelství v Praze Libora Grygárka. Ten nyní v pozici obžalovaného čeká na soud. Justice se však podle informací LN bude zabývat i rolí Martince, který byl tehdy náměstkem ředitele protikorupční policie. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Martinec svou práci na šetření odbyl. „Odpověď (určenou pro Švýcary – pozn. red.) podepsal Tomáš Martinec i přesto, že ve spisovém materiálu nebylo provedeno požadované šetření a nebyly provedeny řádně lustrace, nebyly osloveny ani ostatní policejní orgány a dále v souladu s pravomocemi náměstka ředitele nevrátil věc k doplnění šetření,“ píše se v dokumentech souvisejících s vyšetřováním.¨