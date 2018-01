Na místě Femen incidentu: školu ve Stodůlkách prohlídla ochranka, Zeman má dorazit v 15 hodin

PRAHA Základní školu v pražských Stodůlkách, kde pravidelně volí Miloš Zeman, měla v péči prezidentská ochranka. Policejní tým dorazil na kontrolu po poledni, jak na místě zjistil server Lidovky.cz. Přesně před dvěma týdny narušil jinak poklidný průběh prvního kola prezidentské volby incident. Polonahá aktivistka hnutí Femen proklouzla mezi novináři do těsné blízkosti hlavy státu a vylekala ho.

Pátek deset hodin dopoledne. Do otevření volebních místností v Česku zbývaly čtyři hodiny, do odevzdání hlasu současné hlavy státu Miloše Zemana novináři a fotografové odpočítávali pět hodin (měl by volit kolem 15. hodiny). Na místě se ale dopoledne nic nedělo. V blízkosti školy nedaleko sídliště, kde má prezident trvalé bydliště, byl až nezvyklý klid.

SarkaKabat (Twitter) @SarkaKabat VIDEO: D?ti maj zkr?cenou v?uku a jsou ??astn?. #volby2018 https://t.co/jIk555jXVX Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Děti maj zkrácenou výuku a jsou šťastní. #volby2018 https://t.co/jIk555jXVX odpovědětretweetoblíbit

SarkaKabat (Twitter) @SarkaKabat Dvanáctiletí děti před základkou, kde odvolí Zeman: “Víte, co je to pussy? To je ku*da”. Pan prezident dává skvělý vzor... odpovědětretweetoblíbit

Policisté se u základní školy objevili po poledni. Co konkrétně - a zda vůbec něco - se změnilo v jejich přístupu ke hlídání prostoru kolem volebních uren, nechtěli prozradit.



Před čtrnácti dny, tedy v první fázi prezidentské volby, podle mnohých odborníků ochranka pochybila. Mezi novináři v místnosti, která se na pár chvil podle zvyklostí zavřela veřejnosti, totiž proklouzla aktivistka hnutí Femen Angelina Diashová.



Když Zeman ukazoval volební komisi občanský průkaz, vyběhla z řad novinářů, svlékla se do půli těla a v běhu mířila k hlavě státu za hlasitého vykřikování sloganu: „Zeman, Putinova coura (v překladu z anglického Zeman, Putin’s slut - pozn. red.). Incident z těsné blízkosti natočila reportérka serveru Lidovky.cz.

Stanislav Radosta, který se ochrannou VIP osob z řad vrcholných státníků zabýval dvacet let a chránil například Václava Havla, amerického prezidenta Billa Clintona či dalajlámu, popsal v rozhovoru pro Lidové noviny chování jednoho z člena ochranky jako vážné pochybení.

„Muž z ochranky, co stál u kraje, měl vystartovat jako první. Neměl dopustit, aby z toho prostoru někdo vyběhl. (...) Je otázka, jak se mohla dostat tak blízko k prezidentovi. Mohla mít u sebe klidně nůž. Jinak udělali kluci při přípravě správně, že novináře oddělili stoly,“ sdělil.

Nešlo ale o jedinou chybu hradního týmu. Například redaktorku serveru Lidovky.cz nikdo před vstupem do místnosti, kam posléze přišel ústavní činitel, nezkontroloval. Dostala se do volební místnosti, aniž by ji někdo požádal o novinářský průkaz či prohlídku kabelky.

Podle Radosty by se měla ochranka pořádně připravit. „Řeší se, kudy chráněná osoba půjde. Když se jede do zahraničí, tak se to řeší klidně i několik měsíců dopředu. Lidé z epizody (tým na ochranu prezidenta - pozn. red.) přijíždějí na místo minimálně dvě hodiny předem. Prohlížejí ho pyrotechnici a pokud prezident v místě něco jí, tak se řeší i hygienická prohlídka,“ vysvětlil Radosta.



Místo očuchá i služební pes. „Lidé z epizody pak zůstávají na místě do chvíle, kdy přijíždí chráněná osoba. Mají obsazené vchody. Další skupinu představují členové ochranky, kteří s prezidentem vcházejí do místnosti. Těm se říká diamant,“ líčil dále expert.

„Minule tu byli dva členové ochranky, obhlídli to tu, ale víc nevím, nejsem tu celou dobu,“ sdělila na místě reportérce serveru Lidovky.cz nejmenovaná zaměstnankyně školy v pátek dopoledne. „I tentokrát bude pan prezident volit v místnosti tady dole,“ ukázala na místnost v přízemí.

Dopoledne se do školy nešlo dostat, zástupce veřejnosti pustí recepční až po zazvonění u dveří a oznámení důvodu návštěvy vzdělávací instituce.



Až do těchto voleb Zeman vždy volil až v druhém patře budovy. Zřejmě kvůli jeho potížím s nohami se ale pravidla změnily. Už při sněmovních volbách na podzim ochranku znervózňovala přítomnost novinářů, a tak „obklíčila“ schody, po nichž Zeman pomalu kráčel, a novináře k němu s fotoaparáty nepustila.