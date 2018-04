Na módě ulítávám, je to součást sebevyjádření, říká designérka Koldová

Vyniká vnímáním a citem pro tradiční řemeslnou zručnost, materiály i pozorností k detailu. Čerpá z různých vlivů, inspirací a kultur. Ráda kombinuje sklo s jinými ušlechtilými materiály a snaží se jít na samou mez jejich proporčních možností, čímž dosahuje pozoruhodné jednoduchosti a elegance. „Láká mě hra s materiálem a název se buď rodí zároveň nebo přijde až na konec, to se s objektem seznamuji a vytváříme vztah,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz jedna z nejúspěšnějších českých designérek Lucie Koldová.

Lidovky.cz: Není mnoho českých designérů, kterým se povedlo uplatnit se v zahraničí. Vnímáte to i vy sama jako úspěch?

Je to určitě extrémně pozitivní, pro mě osobně i pro český design. Byla jsem jedna z prvních naší mladé „designové“ generace, kdo šel po studiích do zahraničí. Moji kamarádi z jiných oborů žili hlavně v Londýně. Jako úspěch to vnímám, momentálně na mezinárodním poli už jsou čeští výrobci s hrdostí vidět a další designéři mají šanci se prosadit.

Lidovky.cz: Jak jste se dostala do Paříže, byla to trnitá cesta?

Po studiích jsem se seznámila s Arikem Levym na jedné akci značky Vitra, a ten mě pozval do Paříže na stáž. Po stáži jsem ve studiu ještě zůstávala a poté jsem se snažila postavit na vlastní nohy. Paříž původně nebyla mou vysněnou destinací, tou zůstával Londýn a právě proto jsem se přihlásila na prestižní Royal College of Art v Londýně. Velmi mne potěšilo, že mě přijali. Přesto jsem však situaci přehodnotila a rozhodla se zůstat v Paříži, kde se mi začínalo dařit. Nechtěla jsem začínat od začátku v Londýně a opět nastoupit do školy. Do dnes toho nelituji. V Paříži jsem začala pracovat pro mladé firmy, vyvíjela jsem kolekce například pro společnost La Chance, Chevalier Edition nebo galerii Bensimon. Věnovala se zajímavým projektům, které mě posouvaly. Myslím, že nějakým způsobem se mi dařilo správně odhadnout dobré příležitosti. Mám k Francii takový zvláštní vztah: nikdy jsem nemluvila plynule francouzsky a nikdy jsem tam nechtěla zůstat.

Lucie Koldová Lucie Koldová (1983) je přední česká designérka působící v Praze. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér produktového designu pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka ze studia Olgoj Chorchoj) se v roce 2009 odstěhovala do Paříže, kde si záhy vybudovala mezinárodní klientelu. Ve svém čistém a charismatickém díle se zaměřuje především na objekty ze skla a nábytek. Její portfolio tvoří výrobky denní potřeby, poetické galerijní objekty a limitované série, zasahuje i do konceptuálního designu a designu městského prostoru. V současné době působí jako Art Director ve společnosti BROKIS, s níž spolupracuje od roku 2010. Aktuálně vystavuje v galerii Kvalitář - Light Levels. www.luciekoldova.com

Lidovky.cz: Zaměřujete se na nábytek, svítidla, ale také šperky. Co je vám z toho nejbližší?

Začínala jsem návrhy nábytku, ale světlo si našlo mě.

Takže světelné objekty.

Lidovky.cz: Máte své oblíbené projekty? A rozlišujete mezi nimi?

Kdysi někdo odpověděl: to je jako ptát se, které ze svých dětí mátě nejraději. Každý z produktů, které jsem navrhla má svoji emoci, příběh a důvod, proč vznikl. Asi rozlišuji objekty podle životní etapy… Některé věci jsou mi o trochu bližší právě proto, co jsem v tu doba prožívala. Z Paříže to jsou Balloons a Capsula, z poslední doby pak “prskavka” (Sparkle) a také křeslo Chips. Pokud jde o materiál, je to sklo a světlo, které je mým nejoblíbenějším. Je to forma energie, která mě přitahuje a také mne vyjadřuje. Jsem velmi ráda za to, že můžu být už pátým rokem kreativní ředitelkou Brokisu, že spolupracuji s tak progresivní firmou, která má zastoupení v osmdesáti

zemích světa a pracují v ní skvělí lidé.

Lidovky.cz: Máte první sólovou výstavu u nás v Čechách. Jak výstava vznikla a co je na výstavě k vidění?

Galerie Kvalitář zahajuje sezónu designových výstav, které budou v letošním roce primárně zaměřené na české sklo. Je pro mě poctou být autorkou úvodní výstavy a jsem ráda, že mohu svoji práci ukázat české veřejnosti. Expozice s názvem „Light Levels“ navazuje na můj koncept simulovaného domu, který jsem navrhla v projektu Das Haus v německém Kolíně nad Rýnem. Na projektu Das Haus jsem se svým studiem pracovala 9 měsíců a vzniklo 9 nových produktů, které jsou zde k vidění. Jedná se o inovativní koncepty nábytku i svítidel. Například unikátní 2m dlouhá závěsná svítidla Puro Sparkle připomínající prskavku, samostatné trubice Puro v červené verzi představují archetyp ohně, jsou tu i velká závěsná svítidla s matovaným jádrem Big One, organické světelné větvičky připomínající břečťan s názvem Ivy či až šperkařsky estetické Jack’o’Lantern, to vše pro značku Brokis. Hlavní roli v této instalaci hraje světlo, ale navrhla jsem také nábytek jako například křesla Chips, pro značku Ton či konceptuální polstrovaný objekt Blossom, vyvinutý německou firmou Käfer & Hummel.

Lidovky.cz: Jsou, nebo budou vystavené produkty v sériové výrobě?

Ano, všechny návrhy zaujaly a ve spolupráci s firmami, které je vyrobily jednáme o jejich další výrobě. Křeslo Chips bude poprvé představeno tento měsíc v na Milánském Design weeku a hned poté bude zařazeno do prodeje. Světlo Sparkle, které vzniklo pro značku Brokis se již prodává, a i další světla budou postupně zařazována.

Lidovky.cz: Jak vznikají jména objektů a produktů, které vytváříte?

To je častá otázka, lidé si představují, že chci ztvárnit konkrétní objekt podle jména, ale proces mé tvorby je opačný. Láká mě hra s materiálem a název se buď rodí zároveň nebo přijde až na konec, to se s objektem seznamuji a vytváříme vztah.

Lidovky.cz: Je design vaše největší vášeň?

Je to jedna z mých vášní.

Lidovky.cz: Co je podle vás svoboda?

Jít životem se správným záměrem a v souladu sám se sebou. Klíčem k tomu je znát sebe sama.

Lidovky.cz: Vnímáte současnou politickou situaci? Nebo jde politika spíše mimo vás?

Politickou situaci samozřejmě vnímám, je pro mě důležité, v jaké zemi žiji, kdo v ní vládne, jak společnost funguje. S vládnoucí garniturou spokojená absolutně nejsem, lež, přetvářka a zlo převládá nad ušlechtilými ctnostmi, které těch lidem naprosto chybí. Přidala bych můj zamilovaný citát od Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.”

Lidovky.cz: Jak trávíte volný čas?

Volného času není moc, když se neprolíná s prací, tak nejraději se svou rodinou, po kavárnách nebo na zajímavých místech.

Lidovky.cz: Jaký máte vztah k módě?

Sleduju jí a ulítávám si na ní! Je to součástí mého sebevyjádření.

Lidovky.cz: Jakou knihu jste naposledy přečetla? A která je vaše nejoblíbenější?

Svému synovi před spaním O krtečkovi..