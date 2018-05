Na palubě letadla, které havarovalo na Kubě, zahynulo přes sto lidí

Výběr největších leteckých neštěstí ve světě od roku 2010 (řazeno podle počtu obětí) 165 - 3. června 2012 - Nejméně 165 osob, z toho 153 v letadle, zahynulo při pádu letounu McDonell Douglas MD-83 nigerijské společnosti Dana Air do hustě osídleného předměstí nejlidnatějšího nigerijského města Lagosu.



- Letoun Airbus A320 německých aerolinek Germanwings, filiálky společnosti Lufthansa, mířící z Barcelony do Düsseldorfu se zřítil na jihu francouzských Alp u obce Le Vernet; zahynulo všech 150 osob na palubě. 143 - 30. června 2015 - Letoun typu C-130B Hercules indonéského letectva se zřítil krátce po startu do hustě obydlené čtvrti města Medan; zemřelo všech 121 osob na palubě a dalších nejméně 22 lidí na zemi. 127 - 20. dubna 2012 - Deset minut před přistáním na letišti Bénazír Bhuttové u Islámábádu zřítil za silné bouřky a krupobití letoun Boeing 737 pákistánské společnosti Bhoja Air letící z Karáčí; zahynulo všech 127 osob na palubě. Ačkoli letadlo spadlo do obydlené oblasti, na zemi se nikomu nic nestalo.



- Krátce po startu z moskevského letiště Domodědovo se zřítil letoun An-148 společnosti Saratovské aerolinie s 71 osobami na palubě; havárii nikdo nepřežil. 68 - 4. listopadu 2010 - Letoun ATR-72 kubánské společnosti Aero Caribbean s 68 lidmi na palubě se zřítil v oblasti centrální Kuby. Neštěstí nikdo nepřežil.