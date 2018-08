V Pardubicích vyjelo po přistání z dráhy letadlo Travel Service se 120 cestujícími. Letiště je uzavřeno

Pardubice Na pardubickém letišti ve středu večer při přistání vyjel z dráhy dopravní letoun. Na palubě bylo přibližně 120 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Jednalo se o charterový let společnosti Travel Service z hlavního města Kréty Heráklionu, který byl obsluhovaný Boeingem 737-800. Informoval o tom Pardubický deník.

Dráha letiště byla po odpoledním dešti mokrá, podle informací Pardubického deníku je tedy pravděpodobné, že letoun při přistání nezvládl dobrzdit. Letiště je uzavřeno pro všechny lety, navazující let zpět do Heráklionu byl zrušen.

V době nehody mělo Centrum leteckého výcviku ve vzduchu jedno z letadel, to bylo odkloněno do Čáslavi. Pilota vyzvedl automobil. Z Ostravy do Pardubic jede speciální vyprošťovací technika. Dráha letiště není podle informací Pardubického deníku nijak poškozená.

„Mohu potvrdit, že nikomu z cestujících se nic nestalo a z letadla vystoupili normálně po schůdkách. V terminálu pak dostali občerstvení,“ uvedla pro deník ředitelka letiště Hana Šmejkalová a dodala že cestující, kteří měli odletět na Krétu přepravují na letiště v Praze. Tam má podle Šmejkalové Travel Service volnou kapacitu, takže bude moct přepravit cestující do cílové destinace.

Další let čeká pardubické letiště ve čtvrtek přibližně v půl jedenácté ráno a to z tureckého města Antalye. Je možné, že ani tento let nebude moct přistát. Podle Šmejkalové rozhodnutí padne v noci. „Čekáme na vyšetřovací tým a také na experty společnosti Travel Service,“ uvedla pro Pardubický deník Šmejkalová.