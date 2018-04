Na pohřeb Barbary Bushové dorazili čtyři exprezidenti, Trump obřad vynechal

HOUSTON Čtveřice bývalých prezidentů, manželka současné hlavy státu a dalších 1500 lidí dorazilo v sobotu na pohřeb bývalé první dámy Spojených států Barbary Bushové. Hosté zaplnili episkopální kostel svatého Martina v Houstonu, který s manželem Georgem Bushem starším často navštěvovala.

Během smutečního obřadu promlouvají příbuzní a přátelé ženy patřící k nejvýraznější novodobé republikánské politické dynastii.



Pohřbu se kromě dalších osobností veřejného života účastní bývalí demokratičtí prezidenti Bill Clinton a Barack Obama s manželkami. Další dva exprezidenti patří do nejbližší rodiny Bushové, která zemřela v úterý ve věku 92 let. Její syn George Bush mladší, který vládl USA v letech 2001 až 2009, a manžel George Bush starší, po jehož boku stála během působení v Bílém domě v letech 1989 až 1993. Jejich manželství trvalo 73 let.

Současný prezident Donald Trump, který měl v předloňské volební kampani s rodinou Bushů několik nelichotivých názorových výměn a Barbara Bushová se k němu vyjadřovala velmi kriticky, se návštěvě pohřbu vyhnul. Zdůvodnil to snahou předejít komplikacím, které by byly spojeny s příjezdem hlavy státu a její ochranky do Houstonu. Vzkázal přitom, že se za zesnulou modlí.

Během obřadu četly úryvky z bible vnučky Bushové, smuteční řeč pronesl její syn Jeb, bývalý floridský guvernér, jehož podle vyjádření rodiny sama k tomuto účelu vybrala. Promluvila i dlouholetá přítelkyně Bushové Susan Bakerová - manželka někdejšího ministra zahraničí Jamese Bakera - a historik Jon Meacham, který v roce 2015 sepsal biografii George Bushe staršího.

Vlajky na amerických úřadech jsou v sobotu na počest Bushové na půl žerdi. Mezi dalšími smutečními hosty v Houstonu se podle agentury AP objevila bývalá demokratická kongresmanka Gabby Giffordsová a její manžel, astronaut Mark Kelly, někdejší poradce Bílého domu Karl Rove či golfista Phil Mickelson.

Obyvatelé Houstonu se mohli s Bushovou loučit již v pátek odpoledne, kdy byla v kostele vystavena její rakev. Podle AP dorazilo přes 6000 lidí.

Po skončení obřadu v kostele bude bývalá první dáma pohřbena na pozemku Bushovy prezidentské knihovny asi 160 kilometrů severozápadně od Houstonu.