Na poli na Klatovsku leželo 11 několikadenních štěňat. Přežilo jich šest, případ zkoumá policie

Radkovice/Klatovy Jedenáct štěňat pravděpodobně někdo odložil na pole u Radkovic na Kladensku. Šest z nich se podařilo zachránit, zbylá uhynula. Štěňatům přitom není více než čtrnáct dní, uvedla pracovnice útulku v Klatovech, která se o štěňata stará. Případem se zabývá i policie.

OdkazPodle Miroslavy Šeflové, která se v Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech o štěňata stará, se jedná o křížence středního vzrůstu. Pravděpodobně to mohou být labradoři. „Odhaduji, že je jim deset až čtrnáct dní. Kromě jednoho už všichni vidí,“ řekla Šeflová serveru iDnes.cz.

Štěňat si v poli všimnul v úterý dopoledne náhodný svědek, který posléze nález nahlásil policii. „Dostali jsme oznámení, že na poli u Radkovic jsou štěňata. Některá byla již mrtvá. Případ šetříme. Zatím ho neevidujeme jako přestupek ani jako trestný čin,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová pro web iDnes.cz.



Miroslava Šeflová si ale myslí, že štěňata někdo na pole záměrně odvezl a nechal je, aby tam uhynula. „Je to prasárna, jiné slovo nemám. Jde to přece řešit úplně jinak, třeba kastrací,“ řekla Šteflová pro Klatovský deník. „Odmítám spekulace, že je tam fena porodila a pak od nich odešla. To by žádná fena neudělala. Navíc by místo, kde leželi, vypadalo zcela jinak,“ vysvětlila dále ošetřovatelka Šeflová, proč se domnívá, že se jednalo o úmysl.

Ačkoliv štěňata už jsou v bezpečí, v ohrožení je stále právě fena. „Fena musí být plná mléka, což je nebezpečné i pro ni. Druhá možnost je, že zemřela a její majitel se tímto způsobem štěňat zbavil,“ objasnila Šteflová webu iDnes.cz svou snahu nalézt fenu a dodala, že pro útulek to bude čtvrtý uměle odchovaný vrh.

V minulosti v klatovském útulku zachránili i čtyřdenní štěňata, i proto se Šteflová domnívá, že vše dopadne dobře i tentokrát. Dvě štěněcí fenky a čtyři psi však budou ještě chvíli potřebovat velkou péči. Pokud by policie věc posoudila jako trestný čin a pachatele, hrozily by obžalovanému až tři roky odnětí svobody.