Na radnice se kvůli uzavírce Libeňského mostu obracejí desítky lidí

PRAHA Na radnice Prahy 7 a 8 se v pátek obracely desítky obyvatel s dotazy ohledně uzavřeného Libeňského mostu. Dotazy vznášeli mimo jiné přes facebook i telefonicky, řekli mluvčí radnic Prahy 7 Martin Vokuš a Prahy 8 Marcela Voženílková. Most je pro auta a tramvaje uzavřený od páteční půlnoci. Na obou koncích jsou betonové zátarasy a na situaci dohlížejí strážníci. Soumostí Libeňského mostu je dlouhodobě ve špatném stavu. Uzavřeno je kvůli havarijnímu stavu jedné části blíže k Palmovce. Jak bude uzavírka dlouho trvat, není jasné. V současné době probíhá řízení o památkové ochraně soumostí.

„Vysvětlujeme a informujeme, jak se dá. Příjemné to není a zcela lidem, kterým to zkomplikovalo třeba cestu do práce, rozumím. Zatím mají docela pochopení,“ uvedl Vokuš. Kromě vznášení praktických dotazů si lidé i stěžují. „Zoufají si nad situací a nechápou, jak je možné, že se o stavu mostu ví už dlouho, ale pak je najednou z hodiny na hodinu uzavřen,“ uvedla Voženílková. Na facebookových stránkách Prahy 8 si už od čtvrtka lidé stěžují například na to, že kromě mostu je ve směru od Palmovky uzavřena kvůli rekonstrukci také Zenklova ulice.



Lidé píšou radnicím přes facebook nebo prostřednictvím e-mailů. V Praze 7 také volají pracovníkům radnice a někteří přímo radním městské části. „Zatím zvládáme odpovídat,“ uvedl Vokuš. Zároveň samy radnice zveřejňují průběžně informace na svých internetových stránkách a facebookových profilech.

Magistrát v souvislosti s uzavřením mostu zřídil zvláštní infolinku, na kterou podle mluvčího Prahy Víta Hofmana volají dva až tři lidé za hodinu. „Ráno si někteří řidiči stěžovali, že ještě nebylo dodělané značení, takže jsme požádali TSK, aby to napravili,“ uvedl mluvčí. Dopravní situace je podle něj jinak klidná.

Most zůstal otevřený jen pro chodce a cyklisty. Překonání mostu nabídne svým uživatelům i společnost Rekola, která po konzultaci s Technickou správou komunikací (TSK), Ropidem a městskými částmi spustí dnes odpoledne na mostě náhradní cyklodopravu. „Kola budou k dispozici na koncích mostu a za přejetí mostu uživatelé nic nezaplatí, protože prvních 15 minut výpůjčky bude zdarma,“ informovala Magda Zicháčková ze společnosti Rekola.

Vjezd na most je zatarasen betonovými zábranami. Kromě obou konců mostu jsou také v části, kde je sjezd pro auta na Libeňský ostrov. Na něj se dostanou z Voctářovy ulice Štorchovou. Tady ale smějí buď sjet na most, nebo odjet Štorchovou zpět do Voctářovy. Na dopravní situaci dohlíží městská policie. Někteří řidiči se jich ptají, co se děje a kudy mají jet. Ke konfliktům podle strážníků prý zatím nedochází. Většina pěších se potom po mostě pohybuje po chodnících, přestože jsou jízdní pruhy uzavřeny.



Kromě řidičů jsou překvapeni i někteří cestující MHD. Na zastávkách tramvají jsou proto informátoři dopravního podniku. Pomáhají cestujícím najít nejvhodnější trasu MHD na Palmovku. Informátoři stojí i na zastávkách v Dělnické ulici směrem k mostu, kam už tramvaje nejezdí. Na zastávce tramvají Dělnická v Holešovicích pak někdo vyvěsil rukou psané „infocedule“ přilepené na označník s jízdními řády.

Most má být uzavřen do odvolání. Nutná oprava má podle města trvat nejméně tři týdny, možná i déle. Uzavření znamená změny v MHD. Tramvaje 1 a 25 jedou z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku. Linky 6 a 14 obslouží dolní část Holešovic. Částečně by měly být posíleny vybrané autobusové linky.

Libeňský most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu. Vedení města sklidilo za situaci kritiku.

Ministerstvo se brání, že nezdržuje opravu Libeňského mostu

Nezbytnou údržbu i stavební či technické zásahy směřující ke stabilizaci Libeňského mostu je možné provádět i během posuzování jeho případné památkové ochrany. Sdělila mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková v reakci na výroky zástupců pražského magistrátu vztahující se k příslušnému památkovému řízení. „Libeňský most se ve špatném stavebně technickém stavu nachází v důsledku dlouhodobé absence adekvátní údržby v trvání desítek let a řízení o prohlášení věci za kulturní památku nemá na tento stav žádný vliv,“ uvedla mluvčí.

„V řízení o prohlášení Libeňského mostu (za kulturní památku) je zcela zásadní a klíčové detailní vyhodnocení jeho aktuálního technického stavu, když jeho architektonické a urbanistické kvality již byly dostatečně doloženy,“ doplnila mluvčí. Právě posouzení technického stavu mostu, respektive souboru objektů, které ho tvoří, bude podle ní indikátorem toho, zda je možno doložené památkové hodnoty zachovat, či nikoliv.

Ministerstvo nyní čeká na výsledky podrobné diagnostiky mostu, kterou si zadala TSK. „Jakmile ministerstvo kultury obdrží tento dlouho očekávaný a zásadní důkaz do řízení o prohlášení soumostí Libeňský most za kulturní památku, v řádu několika dnů jej vyhodnotí a rovněž neodkladně připraví rozhodnutí ve věci,“ uvedla mluvčí. Před vydáním rozhodnutí však musí ministerstvo kultury podle ní ze zákona umožnit všem účastníkům řízení se seznámit se spisovým materiálem, což si vyžádá další čas.

Libeňský most patří mezi hlavní dopravní tepny vedoucí do Holešovic. Od roku 1928, kdy byl uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory mostu, který spojuje Holešovice a Libeň, jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.