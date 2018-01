Sjezd Zelených. ‚Síla porážky spočívá ve sjednocení‘

ČESKÁ TŘEBOVÁ Na víkendovém sjezdu Strany zelených v České Třebové byl zvolen nový předseda, kterým se stal starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Ve volbě porazil Františka Voseckého a Jana Šlechtu. První místopředsedkyní se stala Magdalena Davis, která doposud v Zelených vedla odbornou sekci pro životní prostředí.

Na sjezdu vystoupil jako host spolupředseda Evropské strany Zelených Reinhard Butikhofer. Dále promluvil Pirát Ivan Bartoš, Jan Farský (STAN) a Petr Šilar (KDU-ČSL), kteří vyjádřili sympatie k Zeleným a zároveň jim nabídli spolupráci.



O víkendu probíhal v prostorech VOŠ a SŠ technická v České Třebové již devátý sjezd Strany zelených.

Na úvod sjezdu vystoupil jako host spolupředseda Evropské strany Zelených (EGP) Reinhard Butikhofer. V jeho projevu zaznělo: „Jsem šťastný, že jsem znovu na konferenci Zelených. Jsem obzvláště rád, že jsem se sem dostal právě při výročí událostí roku 1968. Jsem Němec a naše země mají mnoho společného, třeba to, že nedokážeme sestavit vládu. V Německu Zelení potvrdili svou práci výsledky, ale nepovedlo se nám utvořit koalici. S lídry budeme ale ještě budeme jednat. Co se týká vaší situace, tak věřím, že se z této porážky v České republice poučíme. Podle mých zkušeností ta síla porážky spočívá v tom se sjednotit, najít další partnery. Zabere to však čas. Věřím, že nezapomenete na základní evropské zelené hodnoty jako řešení chudoby a energetika zaměřená na obnovitelné zdroje.“

Dále se ještě vyjádřil k prezidentské volbě: „V Bruselu se doslova modlíme, aby v České repubice byl brzy proevropský prezident.“ Na sjezdu také pogratuloval Pirátům a zmínil, že Zelení a Piráti na evropské úrovni pracují v jednom klubu.

Právě předseda Pirátů Ivan Bartoš byl dalším hostem, který předeslal, že je poprvé na sjezdu jiné politické strany. Zmínil, že si na Zelených váží jejich odhodlání a vytrvalosti, ale i umění snášet kritiku a schopnost udělat si ze sebe legraci.

Bartoš na závěr svého projevu prohlásil: „S Piráty máme teď velkou šanci navrhovat zákony a říkat veřejně myšlenky. Přijměte tuto pozvánku, že na těchto myšlenkách a návrzích zákonů můžete spolupracovat.“ S obdobnou nabídkou spolupráce se Zelenými přišel i senátor za KDU-ČSL Petr Šilar a Jan Farský ze STANu. V jejich projevech také zaznělo, že je mrzí volební výsledek Zelených a jsou přesvědčeni, že Zelení na českou politickou scénu patří.

Také vystoupil bývalý senátor za Zelené Václav Láska, Jana Smiggels Kavková z Fóra 50 %, které usiluje o rovnoměrné zastoupení mužů a žen v politice a spolumluvčí Mladých Zelených Petr Doubravský, který svou vizi spolupráce se Stranou zelených definoval takto: „Je potřeba vést mezigenerační dialog založený na vzájemném respektu.“

Nový předseda Zelených Štěpánek vyzval, aby lidé nevolili Zemana za prezidenta

Na funkci předsedy, který má za úkol vyvést Zelené z krize, ve které se nyní nachází, kandidovali starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, radní Prahy 7 František Vosecký a notorický kandidát Jan Šlechta. Dosluhující místopředseda Petr Kutílek, který se původně o pozici předsedy strany ucházel, se rozhodl na poslední chvíli, až v kandidátském projevu, kandidaturu stáhnout s tím, že chce pracovat pro nové předsednictvo a Zelené dle jeho slov posunout dál.

Předsedou Strany Zelených byl zvolen Petr Štěpánek ziskem 119 hlasů. Druhý skončil František Vosecký, horolezec Jan Šlechta ziskem pouhých pěti hlasů nebyl již po několikáté na předsedu zvolen.

„Hlasy pro svého oponenta beru jako hlasy pro mládí v Zelených. Důležité jsou následující volby komunální a evropské.“, prohlásil Štěpánek ihned po zvolení na funkci předsedy Zelených. Ve svém projevu dále vyzval plénum, aby nevolili v druhém kole prezidentských voleb Miloše Zemana

Dle genderového pravidla se první místopředsedkyní stala odbornice na životní prostředí Magdalena Davis s počtem 131 hlasů, její protikandidátka, překladatelka a spolupředsedkyně Zelených na Praze 3 Petra Jelínková získala 83 hlasů. „S Petrem Štěpánkem budeme dobrý tandem.“ , prohlásila od řečnického pultu Davis.

Společně spolu byli již lídry kandidátky Zelených ve Středočeském kraji v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.