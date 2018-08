Na skupinu syrských uprchlíků se v Chorvatsku zřítila skála. Dva z nich neštěstí nepřežili

Záhřeb Na syrské uprchlíky v Chorvatsku se o víkendu zřítila několik tun těžká uvolněná skála. Dva lidé neštěstí nepřežili, další byli zraněni. Dvanáctičlenná skupina podle agentury DPA do Chorvatska patrně vstoupila přes zelenou hranici z Bosny a Hercegoviny.

Syřané byli podle DPA ilegálně na cestě do střední Evropy. Podle listu Jutarnji List přenocovali v lesíku poblíž obce Ogulin na západě Chorvatska, když se na ně v neděli ráno zřítila skalní stěna. Přeživší museli běžet pro pomoc do nejbližší obce několik kilometrů.

Migranti měli podle policie namířeno do italského Terstu. Po uzavření obvyklé balkánské trasy přes Makedonii se migranti vydávají do střední Evropy ve stále větší míře přes obtížnější trasu před Albánii, jižní Srbsko a Bosnu a Hercegovinu, připomíná DPA. Od konce loňského roku přišlo jenom do Bosny a Hercegoviny ilegálně téměř 10 000 osob.