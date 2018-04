Na Slovensko míří pravá ruka Tuhého, Marián Paštinský

Pro obsazení ambasády u našich východních sousedů neplatí běžné diplomatické zvyklosti. Post styčného policejního důstojníka má podle informací LN obsadit Marián Paštinský, zástupce ředitele kanceláře policejního prezidenta.

Aby se na jednu z našich geograficky i jazykově nejbližších misí někdo dostal, musí být zpravidla zadobře s aktuální politickou reprezentací. A platí to i pro důstojníky. Svědčí o tom dosavadní obsazení klíčových pozic na ambasádě. Na postu velvyslankyně na Slovensku pomalu končí Livia Klausová, žena druhého polistopadového prezidenta.



A i nižší diplomatické příčky zaujímají vlivní. Odchod z funkce styčného policejního důstojníka minulý týden oznámil někdejší policejní prezident Petr Lessy. „Mám to i zároveň se skončením služebního poměru,“ prohlásil minulý týden Lessy, který byl v Bratislavě od března 2014 po nuceném odchodu z funkce policejního prezidenta. To mimochodem otevřelo cestu pro výběr jeho nástupce – Tomáše Tuhého.

Jak nyní zjistily LN z důvěryhodného zdroje, na místo Lessyho má 1. června dosednout Marián Paštinský, který patří mezi nejbližší spolupracovníky Tuhého. Paštinský na přímou otázku neodpověděl. Vyhýbavě reagovalo i policejní vedení. „O personálních změnách spočívajících v obsazení konkrétních postů zpravidla informujeme v době, kdy k nim dojde, a nejinak tomu bude i v případě obsazení pozice styčného důstojníka v Bratislavě,“ napsal LN Jozef Bocán, tiskový mluvčí Policejního prezidia.

Dotaz ohledně obsazení pozice v Bratislavě ponechal bez odpovědi ministr vnitra Lubomír Metnar.

Exkluzivní klub

Delší dobu se přitom v bezpečnostní branži proslýchá, že novým velvyslancem na Slovensku by se mohl stát policejní prezident Tuhý. Jak už minulý týden informovaly LN, svým kolegům oznámil chystaný odchod z pozice prvního muže sboru.

Na post ambasadora na Slovensku si však zpravidla brousí zuby více adeptů. Jde o místo v dojezdové vzdálenosti z Prahy. Navíc není nezbytně nutné ovládat cizí jazyk. Prioritu proto mívají kandidáti, kteří jsou zadobře s prezidentem, premiérem či ministrem zahraničí, kteří do procesu nominace promlouvají.

Zatímco s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) se Tuhý od dob kontroverzní policejní reorganizace nemusejí, s prezidentem Milošem Zemanem jsou vztahy policejního šéfa podstatně vřelejší. Tuhý se loni v březnu zúčastnil setkání Zemanových podporovatelů ve Španělském sále na Pražském hradě, kde prezident oznámil zájem obhajovat svůj mandát.

Vyslání jeho blízkého spolupracovníka na post styčného důstojníka by mohlo s možným stažením Tuhého na Slovensko souviset. Ostatně po boku Tuhého se Paštinský objevoval i v minulosti. Zastupoval ho i na akcích v cizině. Na policejním webu jsou k dohledání například zprávy o Paštinského cestě do Velké Británie, kde jménem Tuhého zahajoval konferenci expertů věnovanou obchodu s lidmi. Policejní týdeník zase v jednom ze svých starších čísel upozornil, že Paštinský přijel v roce 2008 v doprovodu Tuhého (tehdy šéfa severomoravské policie) do Prahy přebrat cenu za prevenci kriminality.