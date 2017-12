Hasiči na Štědrý den vyjížděli k 53 požárům. Jeden člověk zemřel, 18 se zranilo

PRAHA Na Štědrý den bylo letos v Česku 53 požárů, o pět více než loni. Zemřel při nich jeden člověk a 18 lidí se zranilo. Většinou hořelo v bytech a domech. Požáry nejčastěji vznikly od prskavek, svíček a otevřeného ohně. Celková škoda ještě nebyla vyčíslená. V pondělí o tom informovala mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Nejvíc požárů bylo v Praze, středních a jižních Čechách a Moravskoslezském kraji.

Ostatky lidského těla hasiči nalezli v noci na neděli při likvidaci požáru dřevěného rodinného domu v Horní Bečvě na Vsetínsku. Totožnost oběti zatím není známa.



V neděli večer hasiči zasahovali například v Chvalově ulici v Praze 3, kde začalo hořet od zapálené prskavky na suchém vánočním stromku. Dva lidé se při hašení požáru zranili. Ze stejné příčiny hořel také vánoční stromek v bytě v Jurkovičově ulici v Praze 4, majitelé bytu ale oheň uhasili ještě před příjezdem hasičů.

Od prskavky začalo hořet rovněž v jednom z bytů v Kladně. Požár ve druhém patře uvěznil jednoho člověka, kterého hasiči zachránili pomocí žebříku a předali ho záchranné službě. Celkem se kouře nadýchalo pět lidí, z toho dvě děti.

Oheň výrazně poničil i jeden z bytů v domě v Pabláskově ulici v Českých Budějovicích. Hasiči z něj evakuovali dva lidi, kteří skončili v nemocnici. Do bytu není možné se vrátit. Město prý pomohlo zajistit náhradní ubytování.

Škodu zhruba 300.000 korun způsobil požár starých pneumatik a odpadu uložených v suterénu na chodbě obytného panelového domu v Minické ulici v Praze 8. Oheň zničil rozvody elektroinstalace, televize, vody a plynu a zplodiny hoření poškodily výmalbu stěn a stropů ve třech patrech domu. Hasiči evakuovali šest lidí, příčina vzniku ohně se vyšetřuje.

Celkem hasiči měli hasiči po celém Česku na Štědrý den 251 výjezdů. Z toho bylo například 41 dopravních nehod, 140 technických zásahů a pět úniků látek.

V uplynulých deseti letech způsobil o Štědrém dnu největší škodu požár z roku 2009 ve sklářské hale v Heřmanově huti na severním Plzeňsku. Hořet začalo po úniku taveniny a výbuchu tlakových láhví ve skladové hale. Nikdo nebyl zraněn, ale škoda dosáhla 250 milionů korun.

Šest lidí se zranilo při požáru od prskavky v opavském domě

Šest lidí se zranilo v neděli večer při požáru v Opavě, kde od zapálené prskavky začal hořet vánoční stromek. Mezi zraněnými byly i tři děti. O události informoval mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín.

Oheň hasiči likvidovali v opavské části Kylešovice. Požár způsobil silné zakouření v obytném domě, odkud hasiči evakuovali čtyři lidi, z toho dvě děti. „Vyvedli jsme je ven za použití speciálních masek. Dalších osoby se nadýchaly kouře. Požár způsobil škodu za 40 tisíc korun,“ řekl Gašparín.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl dodal, že celkem po požáru záchranáři ošetřili šest lidí. „Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života, jejich postižení byla středně závažná,“ řekl.

Podle něj šlo o tři děti. Dívku ve věku 13 let a dva chlapce ve věku osmi a 13 let. „Pomoc zdravotníků potřebovala také osmnáctiletá slečna, osmatřicetiletá žena a třiapadesátiletý muž,“ řekl. Všichni pacienti se při požáru nadýchali zplodin. Sanitka je převezla do opavské nemocnice.

Od prskavky začal v Opavě hořet i jiný stromek. Obyvatelům bytu se požár podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. „V zasaženém bytě jsme proto jen zkontrolovali a zabezpečili místo požáru a odvětrali zplodiny. Škodu způsobenou požárem odhadujeme na 50 tisíckorun,“ dodal mluvčí hasičů.

Kvůli požárům od prskavek hasiči varují, aby lidé nepožívali hořící prskavky jako ozdoby vánočních stromků. „Umělé vánoční stromky jsou vyráběny z hořlavých plastů a živé stromky jsou často přesušené tak, že případný požár zachvátí celý stromek za několik sekund,“ řekl hasič.