Na Strahově se sjelo až 2000 protestujících taxikářů, cílem bude magistrála a I.P.Pavlova

Výběr větších protestů pražských řidičů taxislužby po roce 1990 15. června 1994 - Pražští taxikáři na protest proti postupu pražského magistrátu a primátora Jana Koukala při udělování licencí pro provozování taxislužby vyjeli do ulic a způsobili na několik desítek minut neprůjezdnost magistrály před Hlavním nádražím.



12. prosince 1996 - Taxikáři ve zhruba 120 vozech zablokovali na pět hodin brzy ráno část magistrály u Hlavního nádraží. Protestovali proti "netečnosti magistrátu, který prý přehlížel praktiky" firmy Thorges vybírající poplatky za lukrativní místa v centru. Údajné vydírání ze strany Thorgesu řešily soudy, o verdiktu ale média neinformovala.



5. května 1999 - Asi 500 řidičů pražských taxislužeb se sjelo na Letenskou pláň na protest proti omezené platnosti zkoušek z místopisu a právních předpisů a půlroční lhůtě opravných zkoušek.



5. září 2001 - Část taxikářů se přidala k protestní blokádě ministerstva dopravy, kterou vyhlásili nespokojení zástupci autoškol a sdružení dovozců ojetých vozů. Taxikáři protestovali mimo jiné proti podle nich příliš častému opakování zkoušky z místopisu.



Červen 2005 - Údajně porouchané vozy taxislužby několikrát zablokovaly vjezd na parkoviště u ruzyňského letiště. Vytvořila se zde zhruba dvoukilometrová řada aut, po deseti minutách taxikáři odjeli. Protestovali proti novému řešení příjezdů před terminál.



Leden 2006 - Řidiči taxi opakovaně protestovali pomalou jízdou u letiště v Ruzyni. Požadovali zrušení výběrového řízení na provozovatele letištního stanoviště. Chtěli, aby stanoviště sloužilo všem provozovatelům taxi, kteří splní předem určené podmínky.



1. října 2008 - Řidiči některých taxislužeb se snažili blokovat příjezd k ruzyňskému letišti. Podle předsedy Odborového sdružení Taxi Praha Pavla Jelínka byl provoz znemožněn pouze řidičům společnosti AAA Radiotaxi, protože jim smlouva s letištěm vytváří monopol.



5. prosince 2008 - Mariánské náměstí, na kterém sídlí magistrát, a okolní ulice zhruba na hodinu zablokovala vozidla některých taxislužeb. Taxikáři protestovali proti systému stanovišť, které zavedlo hlavní město a které mohou využívat jen někteří řidiči.



7. března 2012 - Několik desítek taxikářů během protestní jízdy zablokovalo ulice kolem magistrátu na Mariánském náměstí. Taxikáři tak chtěli podpořit výzvu za zavedení minimálních cen za kilometr jízdy v hlavním městě. Vedení Prahy ale jejich návrh odmítlo.



7. července 2015 - V centru protestovaly stovky taxikářů proti plánu primátorky Adriany Krnáčové (ANO) zpřísnit zkoušky pro řidiče a všechny je přezkoušet. Taxikáři se sešli na Strahově, odkud vyrazili až k magistrátu. Způsobili problémy v dopravě.



1. září 2015 - Na Strahově se sešlo několik stovek taxikářů, podle pořadatelů až 500. Chtěli na protest projet Prahou, asociace ale jízdu odvolala na základě jednání na magistrátu, kde jim bylo přislíbeno zvýšení maximální ceny za kilometr jízdy taxíkem.



8. února 2016 - Téměř osm hodin blokovali taxikáři magistrálu. Asi 200 aut zůstalo ráno stát u nádraží, průjezdný byl jen jeden pruh v obou směrech. Žádali konec taxislužeb fungujících přes mobilní aplikace jako Uber, protestovali i proti nejvyšší povolené ceně za kilometr a hrozbě přezkoušení z místopisu a zkoušek z cizího jazyka.



2. října 2017 - Tři hodiny blokovali taxikáři pomalou jízdou dopravu v okolí ruzyňského letiště a hodinu pak troubením a kroužením kolem náměstí dávali najevo svou nespokojenost u magistrátu. Protestovali proti službám typu Uber. Do akce se zapojilo 1000 až 1200 taxikářů, na jejich podporu vyjelo i 70 vozů taxi po městském okruhu v Brně.



8. února 2018 - Na parkoviště u strahovského stadionu se začali sjíždět řidiči taxi, kteří protestují proti Uberu a dalším podobným službám. Taxikáři se hodlají vydat do centra města.