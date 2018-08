Na třiadvacátý ročník metalového festivalu Brutal Assault dorazilo 19 000 návštěvníků

Jaroměr (Náchodsko) Na metalový festival Brutal Assault, který v noci na neděli skončil v Jaroměři v areálu pevnosti v Josefově, dorazilo zhruba 19 000 lidí. Uvedl to v neděli Radek Pavlovič z pořadatelské agentury. Od středy 8. srpna vystoupilo zhruba 130 kapel z Česka i zahraničí.

Podle policie i hasičů se festival obešel bez vážnějších problémů. „Evidujeme čtyři přestupky, osm trestných činů, jeden úraz a jedno zahoření trávy, takže na to, kolik se sešlo lidí, nic podstatného,“ řekl v neděli odpoledne mluvčí policie Aleš Brendl. Podle něho šlo převážně o jednání týkající se veřejného pořádku a majetku. Co se týče úrazu, pád člověka z hradeb byl bez cizího zavinění. Ve čtvrtek krátce hořela tráva a pařez na ploše asi dva krát dva metry, chytla od pyrotechnických efektů, ale hasiči ohnisko okamžitě uhasili.



Radek Pavlovič na dotaz, jestli kvůli značnému zájmu o festival neuvažuje o přesunu jinam, odpověděl, že nikoli. „Je pravdou, že kapacita areálu není nafukovací, ale to místo je přidanou hodnotou našeho festivalu, a tím se odlišujeme od většiny konkurence. Směr je takový, že chceme, aby festival byl každoročně vyprodanou akcí,“ dodal Pavlovič.



Na letošním 23. ročníku festivalu za čtyři dny vystoupily například kapely Cannibal Corpse, Ministry, Laibach, Marduk, Paradise Lost, Sepultura, Behemoth nebo Gojira.

Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí, po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla. Loňský ročník byl z hlediska návštěvností rekordní, přijelo na 20 000 lidí. O rok dříve to bylo zhruba 18 000 návštěvníků.