Na víceletá gymnázia odchází část dětí, pro které by bylo výhodnější zůstat na základní škole

Dvakrát týdně přípravný kurz k přijímačkám, mezitím soukromé doučování a o víkendu počítání ze sbírky matematických úloh. Místo jarních prázdnin na horách týden intenzivní přípravy. Někteří rodiče chtějí dotlačit dítě na gymnázium, ať to stojí, co to stojí. „Konečně bude mezi svými, v podnětném prostředí chytrých dětí z normálních rodin,“ těší se například jedna pražská maminka. Jak se během rozhovoru ukáže, „normálními rodinami“ myslí rodiče vysokoškoláky, kteří vozí děti do školy v terénním BMW.

Podle nedávno zveřejněného průzkumu Close z dílny Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání pochází z mimořádně podnětného rodinného prostředí 68 procent dětí studujících víceletá gymnázia. V případě dětí, které zůstaly na základní škole, je to méně než třetina. Další přidanou hodnotu ale podle citovaného výzkumu víceletá gymnázia téměř nepřináší. (Pokud tedy vůbec výše uvedené vnímáme jako výhodu.) K podobným závěrům došlo i šetření České školní inspekce z loňského roku, podle nějž třetina studentů víceletých gymnázií dosahuje horších výsledků než třetina nejlepších dětí ze základních škol.



Primán je chytřejší než deváťák

Experti z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy sledovali čtyři roky více než šest tisíc žáků základních škol a víceletých gymnázií a zkoušeli je z matematiky, čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností, kam patří pravopis, gramatika a slovní zásoba. „Ukázalo se, že přidaná hodnota víceletých gymnázií a základních škol se neliší ve dvou ze tří předmětů. O něco lepší byli gymnazisté jen ve čtenářské gramotnosti. Za přidanou hodnotu přitom považujeme to, co se dítě ve škole skutečně naučí, očištěné od vlivu rodinného prostředí a dalších vlivů,“ vysvětlil garant výzkumu Close a ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání David Greger s tím, že „ne vždy přináší gymnázium více než základní škola, jak by mnozí očekávali“.

Zdaleka to ovšem neznamená, že gymnazisté nedosahují lepších výsledků než jejich vrstevníci na základních školách. Průměrný výsledek žáků v primě se vyšplhal dokonce na stejnou úroveň, jakou měli o čtyři roky starší deváťáci ze základek. Autoři výzkumu pro to ale mají vysvětlení podložené získanými daty: důležitou roli hraje rodinné zázemí, dobré společenské postavení rodičů i podobní vrstevníci, se kterými jsou gymnazisté v každodenním kontaktu. Aby to autoři výzkumu zjistili, nechali děti vyplnit dotazníky týkající se jejich rodinného prostředí. Ptali se třeba i na to, kolik knih mají v domácnosti.

Kterým dětem víceletá gymnázia svědčí a kterým ne? Pro a proti víceletých gymnázií.