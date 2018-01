Na východě Čech řádil silný vítr. Na Pardubicku převrátil kamion

BUKOVINA U PŘELOUČE Silný vítr v úterý odpoledne převrátil kamion v Bukovině u Přelouče na Pardubicku. Silnici I/17 nehoda dočasně uzavřela. Vítr také už od rána lámal stromy hlavně na Chrudimsku. Informovaly o tom mluvčí hasičů a policie.

„Policisté odklánějí dopravu přes Ronov, Třemošnice a Prachovice,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Havárie kamionu způsobená větrem se stala kolem 13:30, dopravní omezení asi potrvají do pozdního odpoledne.



Kamion s přívěsem byl prázdný, proto se při poryvu větru převrátil. Část vozu zůstala na silnici, část skončila v příkopu, hasiči vůz zajistili proti dalšímu převrácení, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči také odstraňovali popadané stromy a větve především na Chrudimsku. I nehoda s kamionem se stala na hranici pardubického a chrudimského okresu. V nárazech může podle předpovědi meteorologů vítr dosahovat až 90 kilometrů za hodinu.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Výpadky elektřiny na Vysočině

Silný vítr na Vysočině dnes vyvracel stromy do silnic i do elektrického vedení. Energetici stále opravují poruchy na Pelhřimovsku a na Havlíčkobrodsku, přechodné výpadky dodávek elektřiny se podle nich většinou týkají jen desítek domácností. Hasiči zasahovali od časných ranních hodin u zhruba 90 událostí, nikdo při nich nebyl zraněn. Odpoledne se situace uklidňovala, řekla jejich mluvčí Petra Musilová. Výstraha před silným větrem platí do dnešních 20:00.

Nejvíc práce měli hasiči hned po ránu. V odpoledních hodinách přibylo už jen asi deset zásahů, uvedla Musilová v 15:00. Na Pelhřimovsku bylo padajícími stromy a větvemi poškozeno elektrické vedení na několika místech, například v okolí Červené Řečice. „Co jsme mohli, tak jsme převedli na jiný okruh. Takže těch míst, kde není dodávka elektrické energie, je docela málo,“ uvedla mluvčí firmy E.ON Božena Herodesová. Na Havlíčkobrodsku spravovaném energetickou firmou ČEZ v úterý byly poruchy hlavně kolem Havlíčkova Brodu a Chotěboře.

Silný vítr v Krkonoších

Silný vítr v úterý v Krkonoších zastavil dvě sedačkové lanovky ve Špindlerově Mlýně a horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Kvůli technické závadě se na asi čtyři hodiny zastavila také kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu.

Meteorologové pro úterý vydali pro Královéhradecký kraj výstrahu před silným větrem, který v Krkonoších může dosahovat až 110 kilometrů v hodině. Zeslábnout má vítr dnes večer. Ve Špindlerově Mlýně vítr zastavil čtyřsedačkové lanovky na Medvědíně a na Horních Mísečkách. Kvůli technické údržbě jsou ve Špindlerově Mlýně ode dneška do čtvrtka mimo provoz i vlek v horní části Medvědína a dvousedačková lanovka ve Svatém Petru, uvedl špindlerovský skiareál.

Kabinová lanovka na Černou horu se pro poruchu zastavila asi půl hodiny před polednem, mimo provoz byla asi čtyři hodiny. „Lyžaře ještě lanovka pomalou jízdou bezpečně dopravila do horní stanice. Ve středu počítáme s normálním provozem,“ řekla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Pro dopravu lyžařů z centrálního parkoviště u kabinové lanovky k černohorským lanovkám Hofmanky a Protěž vlekaři dnes odpoledne posílili skibusové linky.

Na Sněžku v úterý jezdil jen spodní úsek do stanice Rúžová hora. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.