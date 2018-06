Na vyřešení neshod v migrační politice dostala Merkelová od koaliční CSU čas do konce měsíce

BERLÍN Německá vládní Křesťanskosociální unie (CSU) chce dát podle informací agentury DPA kancléřce Angele Merkelové (CDU) čas do konce června, aby našla shodu o migraci s dalšími státy Evropské unie. Pokud se jí to nepodaří, bude CSU požadovat, aby se okamžitě začalo s vracením migrantů přímo z německých hranic. Merkelová a její Křesťanskodemokratická unie (CDU) by podle DPA mohly návrh přijmout. Vedení obou sesterských stran nyní o problému, který ohrožuje velkou koalici, odděleně jedná.

Ve sporu jde o to, jestli vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, ve Švýcarsku nebo Norsku. Ministr vnitra Horst Seehofer a jeho CSU takový postup - který není součástí koaliční smlouvy - prosazují, Merkelová, většina její CDU i koaliční sociální demokraté (SPD) jsou ale proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie.



Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády.

Napětí by mohl zmírnit návrh, který v pondělí svým spolustraníkům představil ministr vnitra a který jednohlasně podpořilo vedení CSU. Merkelová podle něj dostane čas do konce měsíce na další jednání. Z CDU zase zaznívají hlasy, že vedení strany počítá s tím, že situaci začátkem července znovu posoudí.

Merkelová chce o změně německého přístupu, který by mohl vést i k vracení žadatelů o azyl do Česka, nejprve jednat s dalšími evropskými státy. V Berlíně by se kvůli tomu o víkendu mohla uskutečnit schůzka se zástupci Rakouska, Itálie i dalších zemí.